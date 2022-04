Νέα δεδομένα αποκαλύπτονται για το σχέδιο του Μπάκιγχαμ που αφορά τη διαχείριση και μετάδοση της είδησης του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ. Το σχέδιο με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Γέφυρα του Λονδίνου» μπορεί εδώ και πολλά χρόνια να διαμορφώνεται υπό άκρα μυστικότητα, ωστόσο κατά καιρούς κάποιες από τις λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι έχουν ζητηθεί ειδικά καλύμματα που θα καλύψουν τις καμπάνες σε όλες τις εκκλησίες Βρετανίας, καθώς αυτές θα χτυπούν πένθιμα για μία ολόκληρη ώρα. Δημοσιεύματα στην Sun και την Daily Mail επικαλούνται την κινητοποίηση πολλών κατασκευαστών αυτών των ειδικών δερμάτινων καλυμμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου οι καμπάνες να χτυπούν σε χαμηλό τόνο μετά την ανακοίνωση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βρετανία διαθέτει περίπου 16.000 εκκλησίες και οι καμπάνες στις περισσότερες από αυτές έχουν να ηχήσουν από τον θάνατο του Βασιλιά Τζορτζ ΣΤ’, του πατέρα της βασίλισσας Ελισάβετ. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, που υπάρχει τόσο μεγάλη κινητοποίηση.

New details for 'Operation London Bridge' after Queen's death revealedhttps://t.co/AZa3wAl0wE