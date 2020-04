Σπάνια βίντεο με την Βασίλισσα Ελισάβετ να παίζει με την μικρότερη αδερφή της Μαργαρίτα έδωσε στην δημοσιότητα το Παλάτι του Μπάκινγχαμ για τα 94α γενέθλια της Ελισάβετ.

Τα βίντεο από την Βασιλική Συλλογή δείχνουν στιγμές από την καθημερινότητα των δυο αδελφών και της τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ που έμελλε να γίνει η μακροβιότερη μονάρχης.

Στα βίντεο θα δείτε την Βασίλισσα Ελισάβετ να παίζει με ένα καρότσι, να κάνει τραμπάλα και να χορεύει σε ένα γιοτ με την Μαργαρίτα.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉



🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj