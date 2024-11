Βασίλισσα Καμίλα: Νέα ανησυχία για την υγεία της – Δεν θα παραστεί σε σημαντική ετήσια εκδήλωση

Η Βασίλισσα Καμίλα ξεπέρασε μία λοίμωξη του αναπνευστικού, την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο για λόγους ασθενείας δεν θα παραστεί σε μία από τις πλέον σημαντικές ετήσιες εκδηλώσεις στο Λονδίνο.

Για λόγους ασθενείας η Βασίλισσα Καμίλα επρόκειτο να παραστεί στο «Royal Variety Performance», εκδήλωση που θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής (22.11.2024) στο Royal Albert Hall στο κέντρο του Λονδίνου.

Η Βασίλισσα της Βρετανίας, όμως, απέσυρε τη συμμετοχή της από αυτή τη σημαντική ετήσια εκδήλωση της βασιλικής οικογένειας.

Η Βασίλισσα Καμίλα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της λοίμωξης του αναπνευστικού, που υπέστη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είπε την Παρασκευή ένας εκπρόσωπος Τύπου του Μπάκιγχαμ.

Η Καμίλα, ηλικίας 77 ετών, επρόκειτο να παραστεί στο «Royal Variety Performance» στο Royal Albert Hall μαζί με τον σύζυγό της, τον Βασιλιά Κάρολο, όμως τώρα εκείνος θα πάει μόνος στο φιλανθρωπικό σόου.

«Η Βασίλισσα συνεχίζει να νιώθει κάποια επίμονα, μετα-ιογενή συμπτώματα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να συστήσουν, έπειτα από μία γεμάτη από υποχρεώσεις εβδομάδα, η Αυτής Μεγαλειότης να δώσει προτεραιότητα στο να ξεκουραστεί επαρκώς», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου.

Μία λοίμωξη του αναπνευστικού την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου υποχρέωσε την Καμίλα να ακυρώσει σειρά υποχρεώσεων για αρκετές ημέρες, ωστόσο από τότε είχε επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά της.

