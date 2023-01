Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (30.01.2023) στο σταθμό του μετρό της Σουμάν στην έξοδο του κτιρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

Από την επίθεση με μαχαίρι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εκ των οποίων ο ένας πιο σοβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης συνελήφθη. Μέχρι στιγμής τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα, ενώ ο κόσμος άρχισε να ουρλιάζει όταν εμφανίστηκε ο άνδρας με το μαχαίρι.

Ο σταθμός εξακολουθεί να είναι κλειστός από την πλευρά της Κομισιόν ενώ το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 18:00 όταν ο περισσότερος κόσμος σχολάει και κυκλοφορούν δημοσιογράφοι καθώς μπαίνουν στην Κομισιόν, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης που ήταν εξέλιξη σήμερα σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Knife attack on the Brussels metro.

1 stabed, a lot of panick, slow police respons.#brussels #schuman #metro #knife #attack pic.twitter.com/7bbUE71asX