Τις πληγείσες περιοχές στη Βαλλονία του Βελγίου που έχουν χτυπηθεί από φονικές πλημμύρες βρέθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μαζί της ήταν ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντερ Κρόο και ο επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Ντιντιέ Ρέιντερς.

«Στο Ροσφόρ και το Πεπινστέρ είδα την καταστροφή των πλημμυρών» σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο twitter.

«Η καρδιά μου πόνεσε όταν συνάντησα ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, τις οικονομίες μιας ζωής. Τους είπα: Η Ευρώπη είναι μαζί σας. Μοιραζόμαστε τη θλίψη σας. Θα σας βοηθήσουμε να ξαναχτίσετε» προσέθεσε.

Today I went to Rochefort and Pepinster. I saw the devastation caused by the floods.



My heart ached as I met people who have lost their homes, the savings of a lifetime.



I told them: Europe is with you. We are with you in mourning and we will be with you in rebuilding. pic.twitter.com/VLcHKk8hKo