Βέλγιο: Το τρένο κινούνταν με 120 χλμ και το σχολικό εκτοξεύτηκε 15 μέτρα – Πώς έγινε η σιδηροδρομική τραγωδία με τους 4 νεκρούς

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η τραγωδία με τους τέσσερις νεκρούς – ανάμεσά τους δύο παιδιά 12 και 15 ετών και τους πέντε τραυματίες, ύστερα από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο το πρωί της Τρίτης (26/5), προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές στο Βέλγιο.

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο έφηβοι, σκοτώθηκαν σήμερα (26.05.2026) στο Βέλγιο όταν ένα τρένο έπεσε πάνω σε σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομκή διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας, μετέδωσε το RTL TV επικαλούμενο τον υπουργό Μεταφορών Ζαν-Λικ Κρικ, ενώ την είδηση επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα άλλα δύο θύματα είναι ο οδηγός του σχολικού 49 ετών και μία συνοδός 27 ετών, δήλωσε ο υπουργός προσθέτοντας ότι δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

BREAKING: Footage shows emergency services at the scene after a train collided with a school bus in Buggenhout, Belgium



Live updates: https://t.co/E80U2MRYBo



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ZHR2aOgufx — Sky News (@SkyNews) May 26, 2026

Η εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας Αν Μπερζέ δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT ότι επτά μαθητές, ο οδηγός και ένας συνοδός επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Διευκρίνισε επίσης ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.

Οι μπάρες ήταν κατεβασμένες

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:08 το πρωί της Τρίτης (26.05.2026) σε ισόπεδη διάβαση κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπούγκενχαουτ, σε απόσταση περίπου 23 χιλιομέτρων από τις Βρυξέλλες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Σακρέ, εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel, “το minibus χτυπήθηκε από ένα τρένο που επρόκειτο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό”.

Οπως δήλωσε ο Κρικ, κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι οι προστατευτικές μπάρες στη διάβαση είχαν κατέβει.

Treindrama in Vlaams dorp Buggenhout: vier doden, onder wie twee tieners pic.twitter.com/x9MxSrfun5 — Alexander Bakker (@alexanderbakker) May 26, 2026

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν πάντως πολύ ασαφείς.

Ο Σακρέ είπε ότι η μπάρα ήταν κατεβασμένη και το φανάρι κόκκινο. «Έχουμε πλάνα που το δείχνουν», είπε ο ίδιος.

Το τρένο που το χτύπησε ταξίδευε με περίπου 120 χλμ./ώρα και επρόκειτο να αρχίσει να φρενάρει καθώς πλησίαζε έναν σταθμό που βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά.

Το minibus στη συνέχεια «εκτοξεύτηκε περίπου 15 μέτρα πάνω σε έναν μεταλλικό πυλώνα που στήριζε μερικά από τα καλώδια της ισόπεδης διάβασης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Infrabel.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν έγραψε στο X: «με βαθιά μου θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Ο υπουργός ευχαρίστησε επίσης τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών «για την ταχεία αντίδρασή τους στον τόπο του δυστυχήματος».

Εκπρόσωποι της βελγικής αστυνομίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε «συντετριμμένη».

I was heartbroken to learn of the tragic accident between a train and a school bus in Buggenhout today.



My deepest condolences go out to the victims’ families and their loved ones.



Today, Europe grieves with Belgium. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 26, 2026

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους. Σήμερα, η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο», δημοσίευσε στο X.

Το Βέλγιο, όπου ένα πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο διασταυρώνεται περνώντας μέσα από πόλεις και χωριά, έχει ιστορικό σε δυστυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις.

Το 2025 πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέτοια δυστυχήματα, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η Infrabel, ο μικρότερος αριθμός που έχει καταγραφεί από το 2020.