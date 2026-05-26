Βέλγιο: 12 και 15 ετών τα δύο νεκρά παιδιά από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό – Πέντε έφηβοι τραυματισμένοι στο νοσοκομείο

Τέσσερις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο σήμερα (26.05.2026) το πρωί στο Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας στο Βέλγιο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε για την ασύλληπτη τραγωδία. Στο σχολικό επέβαιναν συνολικά 9 άτομα, 7 παιδιά, ο οδηγός και ο συνοδηγός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εισαγγελία για τους τέσσερις νεκρούς από τη σύγκρουση τρένου και σχολικού στο Βέλγιο, έχασαν τη ζωή τους δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών. Τα άλλα δύο θύματα είναι ο οδηγός του σχολικού 49 ετών και ένας συνοδός, 27 ετών, χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για γυναίκα ή άνδρα.

Τα υπόλοιπα πέντε παιδιά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. «Η κατάστασή τους ήταν κρίσιμη, όμως πλέον έχει σταθεροποιηθεί», διευκρινίστηκε από τις Αρχές.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν σε σχολείο ειδικής αγωγής, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι η πλειονότητα των επιβαινόντων ήταν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Φλαμανδή υπουργός, Άνικ Ντε Ρίντερ (N-VA), επεσήμανε σε δηλώσεις της ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς για να αποδοθούν ευθύνες για το δυστύχημα σε οποιονδήποτε».

Από την πλευρά της, η εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί ποτέ σε ισόπεδη διάβαση στη χώρα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 08:15 το πρωί στην ισόπεδη διάβαση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Stationsstraat και Vierhuizen, στο Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας. Αν και τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, οι πρώτες πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Όπως δήλωσε στο AFP ο Φρεντερίκ Σακρέ της Infrabel, της διαχειρίστριας εταιρείας του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου «συνέβη γύρω στις 8:08 π.μ. Ένα minibus χτυπήθηκε από ένα τρένο που επρόκειτο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά», δήλωσε.

«Η πρόσκρουση ήταν εξαιρετικά ισχυρή», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για “τραγικό απολογισμό”.

Σημειώνεται ότι δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ανάμεσα στους 100 επιβάτες του τρένου – ωστόσο οι δυνάμεις των υπηρεσιών διάσωσης έσπευσαν μαζικά στο σημείο αμέσως μόλις ειδοποιήθηκαν για το συμβάν.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:08 το πρωί (26.05.2026) σε ισόπεδη διάβαση κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπούγκενχαουτ, σε απόσταση περίπου 23 χιλιομέτρων από τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Σακρέ, εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel, «το minibus χτυπήθηκε από ένα τρένο που επρόκειτο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό».

Οπως δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Ζαν-Λικ Κρικ, κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι οι προστατευτικές μπάρες στη διάβαση είχαν κατέβει.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν πάντως πολύ ασαφείς.

Ο Σακρέ είπε ότι η μπάρα ήταν κατεβασμένη και το φανάρι κόκκινο. «Έχουμε πλάνα που το δείχνουν», είπε ο ίδιος.

Το τρένο που το χτύπησε ταξίδευε με περίπου 120 χλμ./ώρα και επρόκειτο να αρχίσει να φρενάρει καθώς πλησίαζε έναν σταθμό που βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά.

Το minibus στη συνέχεια «εκτοξεύτηκε περίπου δεκαπέντε μέτρα πάνω σε έναν μεταλλικό πυλώνα που στήριζε μερικά από τα καλώδια της ισόπεδης διάβασης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Infrabel.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν έγραψε στο X: “με βαθιά μου θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο”, έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Ο υπουργός ευχαρίστησε επίσης τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών «για την ταχεία αντίδρασή τους στον τόπο του δυστυχήματος».

Εκπρόσωποι της βελγικής αστυνομίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε «συντετριμμένη».

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους. Σήμερα, η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο», δημοσίευσε στο X.

Το Βέλγιο, όπου ένα πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο διασταυρώνεται περνώντας μέσα από πόλεις και χωριά, έχει ιστορικό σε δυστυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις.

Το 2025 πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέτοια δυστυχήματα, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η Infrabel, ο μικρότερος αριθμός που έχει καταγραφεί από το 2020.