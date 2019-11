Βενετία: Έκλεισε πάλι η πλατεία του Αγίου Μάρκου! Νέα πλημμύρα!

«Είμαι υποχρεωμένος να κλείσω την πλατεία του Αγίου Μάρκου για να προστατεύσω τους πολίτες της Βενετίας από κάθε υγειονομικό κίνδυνο, από μια καταστροφή», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

The winds in #venice have really picked up this morning driving the high tide into the city. This is from my hotel window this ayem. Door is half submerged. @gma ⁦@JamesAALongman⁩ with updates pic.twitter.com/AwJaCFbf7g — ClarkBentson (@ClarkBentson) November 15, 2019

Στη Βενετία αναμένεται να σημειωθεί σήμερα νέα και επικίνδυνη πλημμυρίδα, τρεις ημέρες μετά τις πλημμύρες ρεκόρ που οδήγησαν την ιταλική κυβέρνηση να κηρύξει την Πόλη των Δόγηδων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

Το αρμόδιο κέντρο της δημαρχίας ανακοίνωσε πως η στάθμη του νερού θα φθάσει το 1,50 μέτρο. Ισχυρές βροχοπτώσεις και άνεμοι έχουν επίσης προαναγγελθεί σε όλη την περιοχή.

Το βράδυ της Τρίτης, η πόλη γνώρισε τη χειρότερη πλημμυρίδα σε 53 χρόνια. Τα νερά μπήκαν σε εκκλησίες, καταστήματα, μουσεία και ξενοδοχεία αυτής της πόλης-κόσμημα που έχει περιληφθεί στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας.

"The danger is still very, very real": @ABC News' @JamesAALongman reports from the flooded crypt of the millennium-old St. Mark's Basilica in Venice as the Italian city experiences its worst flooding in more than 50 years. More ahead on @GMA. https://t.co/P9OXfrdJZZ pic.twitter.com/dbzmPFfUMc — ABC News (@ABC) November 15, 2019

As Venice reels under floods, a mega-project that was conceived decades ago to defend the city from the constant threat of high tides has yet to see the light of day https://t.co/fHnK2R3tz8 pic.twitter.com/p4yACnbrv6 — Reuters (@Reuters) November 15, 2019

Οι 50.000 κάτοικοι του ιστορικού κέντρου επωφελήθηκαν χθες, Πέμπτη, από μια βελτίωση του καιρού για να προσπαθήσουν να στεγνώσουν τα σπίτια τους ή το περιεχόμενο των καταστημάτων τους. Η πρωινή πλημμυρίδα ήταν μάλλον μέτρια, καθώς έφθασε το 1,13 μ. (στις 10:30), μακράν του 1,87 μ. που ήταν το βράδυ της Τρίτης, δεύτερου ιστορικού ρεκόρ έπειτα από εκείνο της 4ης Νοεμβρίου 1966 (1,94 μ.).