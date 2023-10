Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από το φονικό τροχαίο στη Βενετία, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαινα 40 περίπου άτομα έπεσε από γέφυρα, με αποτέλεσμα 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 15 να τραυματιστούν.

Τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ όπως έγινε γνωστό το λεωφορείο ήταν γεμάτο τουρίστες που επισκέπτονταν το κέντρο της πόλης στη Βενετία και επέστρεφαν πίσω στο κάμπινγκ που διέμεναν.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσίευσε το πρακτορείο Ansa, ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα βρέφος μόλις λίγων μηνών και ένα 12χρονο κοριτσάκι.

Οι τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ τέσσερις από αυτούς βρίσκονται διασωληνωμένοι στην Εντατική. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμα να τους ταυτοποιήσουν.

Και οι τέσσερις είναι ενήλικες, μεταξύ 20 και 30 ετών. Οι τρεις νοσηλεύονται στην εντατική στο νοσοκομείο Angelo στο Mestre και ένας στο Dolo. Από τα 21 θύματα, τα 7 έχουν ταυτοποιηθεί.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και μια γυναίκα από την Αυστρία, που εικάζεται ότι είναι μητέρα μητέρα δύο κοριτσιών, ηλικίας 13 και 3 ετών που νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα στο Τρεβίζο.

Τα θύματα είναι διαφορετικών εθνικοτήτων: Ουκρανοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Κροάτες και Ισπανοί πολίτες.

Σήμερα το πρωί, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Όλεγκ Νικολένκο επιβεβαίωσε ότι πέντε Ουκρανοί σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από τη συντριβή του λεωφορείου.

Σήμερα το πρωί, η εισαγγελία της πόλης -στην οποία σήμερα κηρύχθηκε πένθος- ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του φοβερού αυτού δυστυχήματος. Για να εξακριβωθεί αν ήταν βλάβη του οχήματος ή ξαφνικό πρόβλημα υγείας του οδηγού αυτό που προκάλεσε την πτώση του πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές του Μέστρε.

UPDATE: Venice bus Crash.

Among the dead are two children, five Ukrainians, one German and the Italian driver. #3ottobre #Mestre #Venezia #Pullman #Ukraine️ #Germanypic.twitter.com/63AcPz12MT