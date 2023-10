Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους απόψε στο Μέστρε, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Βενετία, εξαιτίας πτώσης λεωφορείου από οδογέφυρα, σύμφωνα με την ιταλική τηλεόραση RAI.

Στην περιοχή έξω από τη Βενετία έσπευσαν πυροσβέστες και οι υπηρεσίες των πρώτων βοηθειών. Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία ο τραγικός απολογισμός είναι 21 νεκροί και 12 τραυματίες, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica υπάρχουν και 5 αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, οι τραυματίες από την πτώση λεωφορείου στην πόλη Μέστρε του Βένετο είναι δέκα και έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

Ο δήμαρχος της Βενετίας Λουίτζι Μπουνιάρο έκανε γνωστό ότι κήρυξε την Τετάρτη ημέρα πένθους στην πόλη του. Παράλληλα, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι “ήταν ένα λεωφορείο υπεραστικών συγκοινωνιών που μετέφερε τουρίστες σε τοπικό κάμπινγκ”.

