Βενεζουέλα: Εξετάζεται η επαναλειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2019

Αμερικανοί διπλωμάτες μετέβησαν την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 στο Καράκας για να εξετάσουν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία έχει κλείσει από το 2019.

Ο Τζον ΜακΝαμάρα, ανώτατος διπλωμάτης της πρεσβείας των ΗΠΑ στη γειτονική Κολομβία, και άλλοι διπλωμάτες «μετέβησαν στο Καράκας για να πραγματοποιήσουν μια πρώτη διάγνωση με σκοπό τη σταδιακή επανέναρξη των (αμερικανικών διπλωματικών) εργασιών στη Βενεζουέλα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Διπλωμάτες και προσωπικό ασφαλείας ταξίδεψαν σήμερα στο Καράκας για να αξιολογήσουν μια «εν δυνάμει σταδιακή επανέναρξη» των εργασιών της πρεσβείας εκεί, δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με το Reuters.