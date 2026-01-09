Κόσμος

Βενεζουέλα: Εξετάζεται η επαναλειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2019

Διπλωμάτες και προσωπικό ασφαλείας ταξίδεψαν σήμερα στο Καράκας για να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο
REUTERS
REUTERS / Kent Nishimura

Αμερικανοί διπλωμάτες μετέβησαν την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 στο Καράκας για να εξετάσουν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία έχει κλείσει από το 2019.

Ο Τζον ΜακΝαμάρα, ανώτατος διπλωμάτης της πρεσβείας των ΗΠΑ στη γειτονική Κολομβία, και άλλοι διπλωμάτες «μετέβησαν στο Καράκας για να πραγματοποιήσουν μια πρώτη διάγνωση με σκοπό τη σταδιακή επανέναρξη των (αμερικανικών διπλωματικών) εργασιών στη Βενεζουέλα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Διπλωμάτες και προσωπικό ασφαλείας ταξίδεψαν σήμερα στο Καράκας για να αξιολογήσουν μια «εν δυνάμει σταδιακή επανέναρξη» των εργασιών της πρεσβείας εκεί, δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με το Reuters.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
123
119
71
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας «Goretti» Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία: Στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά, ακυρώσεις πτήσεων
Ριπές ανέμων έως 213 χλμ/ώρα στη Γαλλία, περίπου 380.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό καθώς και 57.000 σπίτια στη Σκωτία και σε περιοχές της κεντρικής Αγγλίας
Καταιγίδα Goretti
Newsit logo
Newsit logo