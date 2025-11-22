Βενεζουέλα: Η FAA προειδοποιεί τους πιλότους για αυξημένο κίνδυνο στον εναέριο χώρο της Καραϊβικής

Η ένταση γύρω από τη Βενεζουέλα αυξάνεται. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε την Παρασκευή (21.11.2025) μια ειδοποίηση ασφαλείας (NOTAM), καλώντας τους πιλότους να «επιδείξουν προσοχή» κατά τις πτήσεις πάνω από τη χώρα, λόγω της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφάλειας» και της «αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας» στην περιοχή, σύμφωνα με την Washington Post.

Η προειδοποίηση της FAA στις ΗΠΑ, η οποία ισχύει έως τις 19 Φεβρουαρίου, αναφέρει ότι οι κίνδυνοι γύρω από τη Βενεζουέλα μπορεί να επηρεάσουν τα αεροσκάφη «σε όλα τα ύψη», είτε πρόκειται για απλές υπερπτήσεις, είτε για απογειώσεις, προσγειώσεις ή δραστηριότητες στο έδαφος των βενεζουελάνικων αεροδρομίων.

Πρωτοφανής αμερικανική πίεση στο Καράκας

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια στιγμή όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σκληρύνει θεαματικά τη στάση του απέναντι στο καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποκλείει πλέον ανοιχτά την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, ενώ μια ισχυρή ναυτική δύναμη —μεταξύ άλλων και το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford— βρίσκεται ήδη ανοικτά των ακτών.

Τους τελευταίους δύο μήνες, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει πλήγματα σε σκάφη της περιοχής, τα οποία η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι συνδέονται με διακίνηση ναρκωτικών. Δεν έχουν παρουσιαστεί ωστόσο αποδείξεις, ενώ ο Μαδούρο καταγγέλλει μια πολιτική επιχείρηση αποσταθεροποίησης με προσχηματικό χαρακτήρα.

Το Καράκας δηλώνει ότι έχει θέσει σε ετοιμότητα περίπου 200.000 στρατιώτες, ζητώντας παράλληλα υποστήριξη από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν.

Προειδοποιήσεις που επεκτείνονται στην περιοχή

Η FAA δεν περιορίζεται στη Βενεζουέλα. Στην ίδια ειδοποίηση, καλεί τους πιλότους που επιχειρούν γύρω από το Σαν Χουάν, στο Πουέρτο Ρίκο, να επιδείξουν «υψηλό επίπεδο προσοχής», λόγω της σημαντικής αύξησης στρατιωτικών πτήσεων στην περιοχή.

Η επιλογή του Πουέρτο Ρίκο δεν είναι τυχαία: η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να επαναφέρει σε λειτουργία μια παλιά ναυτική βάση, με στόχο μια πιο μόνιμη στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική. Σύμφωνα με την Washington Post, στη βάση έχουν ήδη αναπτυχθεί μαχητικά F-35.

Κλίμα γενικευμένης αστάθειας

Τα NOTAM — οι ειδοποιήσεις ασφάλειας που εκδίδει η FAA — δημοσιεύονται συνήθως για περιοχές με υψηλό επίπεδο κινδύνου. Τους τελευταίους μήνες, η υπηρεσία έχει επιβάλει παρόμοιους περιορισμούς πάνω από την Αϊτή, η οποία έχει βυθιστεί στη βία των ενόπλων συμμοριών, αλλά και πάνω από το Μάλι, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ της στρατιωτικής κυβέρνησης, Ρώσων μισθοφόρων και ανταρτών έχουν ενταθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η προειδοποίηση που αφορά τη Βενεζουέλα αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για πιθανή αποσταθεροποίηση σε ολόκληρη την περιοχή, την ώρα που Ουάσινγκτον και Καράκας βρίσκονται αντιμέτωπες σε μια όλο και πιο απρόβλεπτη αντιπαράθεση.