Βενεζουέλα: «Μην φοβάστε, επιστρέψτε στην καθημερινότητά σας» είπε ο υπουργός Άμυνας της χώρας στους συμπολίτες του

«Να επανέλθουν στις δραστηριότητές τους» κάλεσε τους κατοίκους της Βενεζουέλας ο υπουργός Άμυνας της χώρας, στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, καθώς περιβαλλόταν από ένοπλους στρατιωτικούς, μετά τις χθεσινές (3/1/2026) επιθέσεις από τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας επίσης, ενθάρρυνε τους συμπολίτες του και τους συμβούλεψε να μην «ενδώσουν στον φόβο», μία μέρα μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τον στρατό των ΗΠΑ.

«Καλώ τον λαό της Βενεζουέλας να επανέλθει στις οικονομικές, επαγγελματικές και πάσης φύσεως δραστηριότητές του, καθώς και τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες μέσα στις επόμενες ημέρες, και την πατρίδα να επανέλθει στη συνταγματική της πορεία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Εκείνος απεύθυνε έκκληση στους πολίτες για «ειρήνη και τάξη και να μην ενδώσουν στους πειρασμούς του ψυχολογικού πολέμου, στην απειλή και στον φόβο που θέλουν να μας επιβάλουν».