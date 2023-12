Παράλυτος έμεινε από τη μέση και κάτω ο ένας από τους τρεις φοιτητές παλαιστινιακής καταγωγής που δέχτηκαν πυροβολισμούς στο Βερμόντ των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, εξαιτίας μιας σφαίρας που σφηνώθηκε στη σπονδυλική του στήλη, ανέφερε η οικογένειά του άτυχου 20χρονου.

Ο Χισάμ Αουαρτάνι, φοιτητής στο πανεπιστήμιο Brown, ο οποίος μεγάλωσε στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, περπατούσε μαζί με δύο φίλους του κοντά στην πανεπιστημιούπολη στο Μπέρλινγκτον στο Βερμόντ των ΗΠΑ, στις 25 Νοεμβρίου, όταν σύμφωνα με την αστυνομία ο 48χρονος Τζέισον Ίτον τους πυροβόλησε με περίστροφο.

Ο Τζέισον Ίτον που συνελήφθη δήλωσε αθώος για το συμβάν με τους πυροβολισμούς στο Βερμόντ.

Ο Tαχσίν Αλαχμάντ, ο οποίος φοιτά στο Haverford College στην Πενσυλβάνια, και ο Kονάν Αμπνταλχαμίντ, ο οποίος φοιτά στο Trinity College στο Κονέκτικατ, αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως.

Αλλά ο Αουαρτάνι – την γιαγιά του οποίου οι τρεις 20χρονοι επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της αργίας την Ημέρα των Ευχαριστιών – έλαβε πολύ χειρότερη πρόγνωση, σύμφωνα με δήλωση που έγραψε η οικογένειά του για τον έρανο που κάνει προκειμένου να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα.

WATCH: Elizabeth Price, Mother to Vermont anti-Palestinian hate crime victim Hisham Awartani, links racist rhetoric in the US to the shooting.



“It is easy to make a link between the actions that dehumanize Palestinians in general, and the actions of someone who used his gun…” pic.twitter.com/reVshLsRMM