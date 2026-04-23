Βερολίνο: Διαδηλωτής έριξε ντοματοχυμό στον εξόριστο πρίγκιπα διάδοχο του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη (23.04.2026) στο Βερολίνο, με «πρωταγωνιστή» τον Ρεζά Παχλαβί, τον εξόριστο πρίγκιπα διάδοχο του Ιράν, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την προσπάθεια ΗΠΑ – Ισραήλ να αλλάξουν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο γιος του πρώην σάχη έδωσε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, στην οποία άσκησε σκληρή κριτική στην κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ παράλληλα προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο μεταπολεμικά στο πολιτικό στάτους κβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, τον περίμενε μια… έκπληξη καθώς όταν έβγαινε από το κτίριο όπου έδωσε την συνέντευξη Τύπου, ένας άνδρας του έριξε ντοματοχυμό, με τις αρχές να συλλαμβάνουν αμέσως τον δράστη.

JUST IN: Demonstrator threw paint on Iranian Exiled Crown Prince Reza Pahlavi in Berlin, Germany today. pic.twitter.com/pHoXmg5oW1 — BRICS News (@BRICSinfo) April 23, 2026

Μάλιστα, το περιστατικό έγινε στο πλαίσιο διαδήλωσης υπέρ του εξόριστου πρίγκιπα, με τον Ρεζά Παχλαβί να παραμένει ψύχραιμος και να χαιρετάει τους υποστηρικτές του, ενώ η πλάτη και ο αυχένας του είχαν γεμίσει από την κόκκινη ουσία, όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες.

Ο φερόμενος ως δράστης

Ο ίδιος νωρίτερα μίλησε για «ντροπή» της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία αρνήθηκε να τον συναντήσει, έκανε λόγο ο Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί και υποστήριξε ότι το Βερολίνο επιτρέπει να εκβιάζεται από το καθεστώς της Τεχεράνης.

Προειδοποίησε επίσης για «αντίποινα» από την πλευρά των μουλάδων, τους οποίους περιέγραψε ως «πληγωμένα θηρία» και τόνισε ότι οι συμπατριώτες του θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, με ή χωρίς βοήθεια από το εξωτερικό.

«Είναι ντροπή που αρνούνται να μιλήσουν μαζί μου», δήλωσε ο Ρεζά Παχλαβί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα στο Βερολίνο και τόνισε ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις «θα πρέπει να μιλήσουν με τους ανθρώπους που είναι η φωνή των άφωνων». Σημείωσε μάλιστα ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν απευθύνεται π.χ. στη Ρωσία ή στην Κίνα, αλλά σε δημοκρατικές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα του, ο κ. Παχλαβί μίλησε για φρικαλεότητες του καθεστώτος και για «πόλεμο εναντίον των ίδιων των πολιτών του Ιράν» και απέρριψε τα επιχειρήματα που προσπαθούν να παρουσιάσουν την ιρανική ηγεσία ως θύμα των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι τα χτυπήματα αφορούν στρατιωτικούς και όχι πολιτικούς στόχους.

«Όσο πιο γρήγορα εξαφανιστεί αυτό το καθεστώς, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει η σύγκρουση. Όχι μέσω διαπραγματεύσεων με τα απομεινάρια αυτού του καθεστώτος, αλλά βοηθώντας τον ιρανικό λαό να το ξεπεράσει», δήλωσε και κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις «να σταματήσουν να προσπαθούν να κατευνάσουν την Τεχεράνη ή να διαπραγματευτούν» μαζί της.

Ειδικά μάλιστα για τον καγκελάριο Μερτς, ο γιος του Σάχη χαρακτήρισε απογοητευτικό το γεγονός ότι, όπως είπε, ενώ αναγνώρισε ότι το καθεστώς έχει χάσει τη νομιμοποίησή του με τις σφαγές του λαού του, έχει έκτοτε αμβλύνει την κριτική του.

Η Ευρώπη, συνέχισε, δεν χρειάζεται να επέμβει στρατιωτικά, αλλά θα μπορούσε π.χ. να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του Διαδικτύου, να απαιτήσει τον άμεσο τερματισμό των εκτελέσεων, να απελάσει Ιρανούς διπλωμάτες και να διαλύσει τα δίκτυα του καθεστώτος στο έδαφός της.