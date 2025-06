Βερολίνο: Φωτιά σε υπό κατασκευή κτίριο – «Ακούστηκαν τρεις δυνατές εκρήξεις»

Ένα πελώριο σύννεφο μαύρου καπνού καλύπτει μεγάλο μέρος του ουρανού στο Βερολίνο από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (30.06.2025) σε υπό κατασκευή κτίριο.

Η φωτιά έχει ξεσπάσε σε εργοτάξιο ουρανοξύστη στην Kurfürstenstraße, στο κέντρο του Βερολίνου – όπως σημειώνει η Bild, αναγνώστες έστελναν φωτογραφίες με

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες για πάνω από δύο ώρες – γύρω στις 10.30 η πυρκαγιά στην οροφή είχε σβήσει. Ωστόσο, γίνεται ρίχη νερού στην πρόσοψη του κτιρίου, καθώς δεν είναι σίγουρο αν υπάρχουν ακόμη εστίες πυρκαγιάς πίσω από τα τσιμεντένια μέρη.

«Σημειώθηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις με τεράστια ωστικά κύματα, τα οποία ήταν αισθητά και στα γειτονικά σπίτια. Οι εκρήξεις συνέβησαν σε διαστήματα ενός έως δύο λεπτών», ανέφερε δημοσιογράφος της BILD.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά ξέσπασε στην οροφή. Εκεί, όπως και σε όλο το κτίριο, γίνονται κατασκευαστικές εργασίες. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο μεγάλη ήταν η έκταση που κάηκε.

Πιθανώς πρόκειται για εύφλεκτα δομικά υλικά. Μέρη του πολυώροφου κτιρίου εξακολουθούσαν να καίγονται μισή ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

Breaking: Emergency services in Berlin are battling a major fire.

A spokesman for the fire brigade said the blaze was in a high-rise building under construction in the city center.



More details when have them. pic.twitter.com/vFa52KV9dh