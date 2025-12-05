Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ντάριο Βιτάλε λίγο μετά την εξαγορά – μαμούθ από την Prada

Εξελίξεις στον οίκο Versace. Ο οίκος ανακοίνωσε ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ντάριο Βιτάλε, που ανέλαβε τη θέση τον Απρίλιο του 2025, αποχωρεί με κοινή συμφωνία από τις 12 Δεκεμβρίου 2025, λίγες μόλις μέρες μετά την εξαγορά του οίκου από την Prada, έναντι σχεδόν 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οίκου Versace, το ιστορικό brand που ίδρυσε ο Τζάνι Βερσάτσε και πρόσφατα εξαγοράστηκε από την Prada, συμφώνησε από κοινού με τον Βιτάλε να τερματίσουν τη συνεργασία τους στις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Ντάριο Βιτάλε είχε ενταχθεί στον οίκο τον Απρίλιο του 2025, προερχόμενος από τη Miu Miu, με στόχο να διαδεχθεί την Ντονατέλα Βερσάτσε.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε είχε παραιτηθεί από την καλλιτεχνική διεύθυνση τον Μάρτιο, μετά από 27 χρόνια στην κορυφή του οίκου – μια πορεία που ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του αδελφού της Τζιάνι Βερσάτσε το 1997. Έκτοτε έχει αναλάβει ρόλο πρέσβειρας του brand.

Ο ίδιος δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο ακόμη – η τελευταία ανάρτησή του στο Instagram παραμένει μια καμπάνια για τη Versace.

Η αποχώρηση έρχεται λίγο μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του οίκου από την Prada, η οποία απέκτησε τη Versace από τον όμιλο Capri Holdings, που έχει στο χαρτοφυλάκιό του και τα Michael Kors και Jimmy Choo.

Σύμφωνα με το Business of Fashion, στους νέους ιδιοκτήτες επικρατούσε η αίσθηση ότι ο Βιτάλε, επιλογή της προηγούμενης διοίκησης, δεν ήταν το κατάλληλο πρόσωπο να οδηγήσει το brand στην εποχή της Prada. Ο CEO του ομίλου, Andrea Guerra, απέφυγε επανειλημμένα να μιλήσει για τον σχεδιαστή στις κλήσεις με επενδυτές.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι η ηγεσία της Prada δεν είχε πειστεί πως ο Βιτάλε μπορούσε να μεταβεί ομαλά από έναν ρόλο «στα παρασκήνια» σε μια θέση υψηλής έκθεσης, ούτε ότι η αισθητική του ταίριαζε με το μέλλον που οραματίζεται ο όμιλος. Μέχρι να βρεθεί διάδοχος, η δημιουργική ομάδα της Versace θα αναφέρεται στον CEO Emmanuel Gintzburger.