Κόσμος

Η Prada εξαγόρασε την Versace μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις

Tο Prada Group ολοκλήρωσε την εξαγορά της Versace έναντι 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ - Ο κληρονόμος της Prada, Lorenzo Bertelli, θα ηγηθεί της νέας φάσης της Versace ως εκτελεστικός πρόεδρος
Ο Οίκος μόδας Versace
REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

Στα χέρια του Prada Group πέρασε και τυπικά η ιταλική Versace έναντι σχεδόν 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μια ιστορική εξαγορά που είχε προαναγγελθεί από τον Απρίλιο του 2025.

Η εξαγορά της Versace από το Prada Group σηματοδεί μια νέα εποχή για τον διάσημο ιταλικό οίκο μόδας και ενισχύει τη θέση του στον διεθνή χώρο.

Οπως ανακοίνωσε το Prada Group ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Versace έναντι 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια), φέρνοντας κάτω από την ίδια στέγη τον οίκο που φημίζεται για τις αισθησιακές σιλουέτες του, μαζί με την «ugly chic» αισθητική της Prada και τη νεανική προσέγγιση της Miu Miu.

Να σημειωθεί ότι η Versace μετά την πανδημία είχε προβλήματα και η εξαγορά ήρθε σε κρίσιμη καμπή για την εταιρία. Η Prada επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε μετά την έγκριση όλων των κανονιστικών αρχών.

Ο κληρονόμος της Prada, Lorenzo Bertelli, θα ηγηθεί της νέας φάσης της Versace ως εκτελεστικός πρόεδρος, διατηρώντας παράλληλα τους ρόλους του ως διευθυντής μάρκετινγκ του ομίλου και υπεύθυνος βιωσιμότητας.

Ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Miuccia Prada και Patrizio Bertelli, δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της Versace μόλις ολοκληρωθεί η ενοποίηση. Ανέφερε ότι η Prada ενδιαφερόταν για τη συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια. Υποστήριξε ότι αναμένονται άμεσες αλλαγές στη διοίκηση,αλλά υπογράμμισε ότι η Versace έχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό ανάπτυξης.

Η Versace βρίσκεται σε φάση δημιουργικής ανανέωσης υπό τον νέο σχεδιαστή Dario Vitale, ο οποίος παρουσίασε την πρώτη του συλλογή στο Milan Fashion Week τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, η Capri Holdings είχε δυσκολία να τοποθετήσει το τολμηρό προφίλ της Versace στη νέα εποχή της «σιωπηλής πολυτέλειας», αν και ο οίκος αντιπροσώπευε το 20% των εσόδων της εταιρείας το 2024.

Μετά την εξαγορά η Versace μπαίνει στο στο ιταλικό σύστημα παραγωγής της Prada. Αυτό περιλαμβάνει εργοστάσια δερμάτινων ειδών και υποδημάτων, ενώ ο όμιλος έχει επενδύσει φέτος 60 εκατομμύρια ευρώ στην εφοδιαστική αλυσίδα του, επιπλέον των 200 εκατομμυρίων ευρώ που επενδύθηκαν από το 2019 έως το 2024.

Πέρα από αυτά η Prada έχει δική της ακαδημία κατάρτισης, η οποία έχει εκπαιδεύσει πάνω από 570 νέους τεχνίτες σε 25 χρόνια, ενισχύοντας την παραγωγή και την τεχνογνωσία των ιταλικών εργαστηρίων σε όλο τον κόσμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
89
85
80
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πεντάωρες συνομιλίες στο Κρεμλίνο ανάμεσα σε Πούτιν και Γουίτκοφ, Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» για τη διευθέτηση του πολέμου, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, εξαιτίας, όπως είπε, των διαφορών στο εδαφικό
Ο Ρώσος Πρόεδρος, Vladimir Putin και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής, Yuri Ushakov στη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, Steve Witkoff στο Κρεμλίνο
Συνελήφθη Αφγανός στο Τέξας που απείλησε να κατασκευάσει βόμβα και να σκοτώσει «άπιστους» σε live συζήτηση στο Tiktok
Ο 30χρονος Mohammad Dawood Alokozay είχε μια συζήτηση στο TikTok με τουλάχιστον δύο άλλους άνδρες, τους οποίους απείλησε να σκοτώσει, ενώ δηλώνοντας και υποστηρικτής των Ταλιμπάν
TikTok
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαγορεύει στον Λευκό Οίκο να χρησιμοποιεί την μουσική της – «Μην με εμπλέκετε στην απάνθρωπη ατζέντα σας»
Στο βίντεο που έχει ανεβάσει ο Λευκός Οίκος χρησιμοποιώντας την μουσική της τραγουδίστριας, φαίνονται στελέχη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης να καταδιώκουν ανθρώπους και να τους συλλαμβάνουν
Σαμπρίνα Κάρπεντερ
O Τραμπ χαρακτηρίζει «χάος» την κατάσταση για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: «Είναι δύσκολο να επιλυθεί»
«Έχω επιλύσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος, και οι άνθρωποι μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να το λύσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά
Ντόναλντ Τραμπ 5
Αισιόδοξος ο Ζελένσκι για τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά φοβάται απομάκρυνση των ΗΠΑ
Από το Δουβλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρετίζει την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον, εκφράζοντας όμως τον φόβο ότι οι ΗΠΑ μπορεί να απομακρυνθούν από τη διαδικασία
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Newsit logo
Newsit logo