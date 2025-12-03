Η Prada εξαγόρασε την Versace μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις

Στα χέρια του Prada Group πέρασε και τυπικά η ιταλική Versace έναντι σχεδόν 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μια ιστορική εξαγορά που είχε προαναγγελθεί από τον Απρίλιο του 2025.

Η εξαγορά της Versace από το Prada Group σηματοδεί μια νέα εποχή για τον διάσημο ιταλικό οίκο μόδας και ενισχύει τη θέση του στον διεθνή χώρο.

Οπως ανακοίνωσε το Prada Group ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Versace έναντι 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια), φέρνοντας κάτω από την ίδια στέγη τον οίκο που φημίζεται για τις αισθησιακές σιλουέτες του, μαζί με την «ugly chic» αισθητική της Prada και τη νεανική προσέγγιση της Miu Miu.

Να σημειωθεί ότι η Versace μετά την πανδημία είχε προβλήματα και η εξαγορά ήρθε σε κρίσιμη καμπή για την εταιρία. Η Prada επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε μετά την έγκριση όλων των κανονιστικών αρχών.

Ο κληρονόμος της Prada, Lorenzo Bertelli, θα ηγηθεί της νέας φάσης της Versace ως εκτελεστικός πρόεδρος, διατηρώντας παράλληλα τους ρόλους του ως διευθυντής μάρκετινγκ του ομίλου και υπεύθυνος βιωσιμότητας.

Ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Miuccia Prada και Patrizio Bertelli, δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της Versace μόλις ολοκληρωθεί η ενοποίηση. Ανέφερε ότι η Prada ενδιαφερόταν για τη συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια. Υποστήριξε ότι αναμένονται άμεσες αλλαγές στη διοίκηση,αλλά υπογράμμισε ότι η Versace έχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό ανάπτυξης.

Η Versace βρίσκεται σε φάση δημιουργικής ανανέωσης υπό τον νέο σχεδιαστή Dario Vitale, ο οποίος παρουσίασε την πρώτη του συλλογή στο Milan Fashion Week τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, η Capri Holdings είχε δυσκολία να τοποθετήσει το τολμηρό προφίλ της Versace στη νέα εποχή της «σιωπηλής πολυτέλειας», αν και ο οίκος αντιπροσώπευε το 20% των εσόδων της εταιρείας το 2024.

Μετά την εξαγορά η Versace μπαίνει στο στο ιταλικό σύστημα παραγωγής της Prada. Αυτό περιλαμβάνει εργοστάσια δερμάτινων ειδών και υποδημάτων, ενώ ο όμιλος έχει επενδύσει φέτος 60 εκατομμύρια ευρώ στην εφοδιαστική αλυσίδα του, επιπλέον των 200 εκατομμυρίων ευρώ που επενδύθηκαν από το 2019 έως το 2024.

Πέρα από αυτά η Prada έχει δική της ακαδημία κατάρτισης, η οποία έχει εκπαιδεύσει πάνω από 570 νέους τεχνίτες σε 25 χρόνια, ενισχύοντας την παραγωγή και την τεχνογνωσία των ιταλικών εργαστηρίων σε όλο τον κόσμο.