Καθώς οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Καλιφόρνια και Όρεγκον των ΗΠΑ εξαπλώνονται, τα πάντα εκεί μοιάζουν με δυστοπία επιστημονικής φαντασίας.

Ο κόκκινος και πορτοκαλί ουρανός στην Καλιφόρνια είναι θέαμα σουρεαλιστικό και, ταυτόχρονα, παραπέμπει στην Αποκάλυψη.

Ο κάτοικος του Σαν Φρανσίσκο Terry Tsai τράβηξε, στο Διαδίκτυο, την προσοχή προσθέτοντας το επιβλητικό σάουντρακ του Hans Zimmer για τη cyberpunk ταινία «Blade Runner 2049» σε πλάνα της πόλης που τράβηξε ο DoctorSbaitso με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Someone put Blade Runner 2049 music to drone footage of San Francisco on 9/09/20 credit to Terry Tsai (YouTube) #BayArea #BayAreaFires pic.twitter.com/ZbdIZRWPFk