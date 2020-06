Μια ηλιόλουστη Κυριακή ήταν αυτή που μας πέρασε στην Βρετανία και η Βασίλισσα Ελισάβετ αποφάσισε να βγει από την καραντίνα που είχε επιβληθεί λόγω κορονοϊού και όχι να κάνει μια βόλτα στους κήπους του Γουίνδσορ, όπως θα έκανε μια γυναίκα της ηλικίας της, αλλά ιππασία!

Η Βασίλισσα Ελισάβετ, στα 94 της χρόνια έκανε τις βόλτες της με ένα 14χρονο πόνι καθώς η λατρεία της για τα άλογα είναι γνωστή από όταν ήταν πολύ μικρή.

Όλο το διάστημα του lockdown η Ελισάβετ το πέρασε στο Κάστρο του Γουίνδσορ μαζί με τον σύζυγό της τον 98χρονο Πρίγκιπα Φίλιππο. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν πολύ αυστηρά με το προσωπικό που ζούσε μαζί τους να υποβάλλεται σε τεστ και να μπαίνει σε καραντίνα.

Her Majesty has enjoyed riding since childhood and is closely involved with the welfare of the horses she owns for breeding, riding and racing.



