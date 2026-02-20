Βιέννη: Αεροπλάνα καθηλώθηκαν στο αεροδρόμιο εξαιτίας της πυκνής χιονόπτωσης, εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονται σε άλλα

Πολλά προβλήματα προκλήθηκαν σήμερα (20/2/2026) εξαιτίας των έντονων χιονοπτώσεων στην Αυστρία, αφού αεροπλάνα καθηλωθήκαν στο αεροδρόμιο της Βιέννης και αυτά με προορισμό την πρωτεύουσα εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Τα χιόνια προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος τμημάτων αυτοκινητοδρόμων και της προσωρινής αναστολής πτήσεων στο αεροδρόμιο της Βιέννης.

«Λόγω έντονων χιονοπτώσεων, η εναέρια κυκλοφορία από και προς τη Βιέννη έχει διαταραχθεί αυτήν τη στιγμή», σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου.

Περισσότερες από 230 πτήσεις που φτάνουν σε αυτό το αεροδρόμιο διέλευσης μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης αναφέρονται ως εκτρεπόμενες, ακυρωμένες ή με καθυστέρηση, και οι αναχωρήσεις ως ακυρωμένες ή με καθυστέρηση.

«Στους επιβάτες των οποίων οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί προτείνεται να μην πηγαίνουν στο αεροδρόμιο», δήλωσαν οι αρχές του αεροδρομίου, με έναν εκπρόσωπο να δηλώνει στο πρακτορείο ειδήσεων APA ότι υπήρχαν 20 εκατοστά χιονιού στο έδαφος.

Ο εξωτερικός περιφερειακός δρόμος της Βιέννης (A21) έκλεισε για αρκετές ώρες και «άλλα τμήματα του αυτοκινητόδρομου έπρεπε να κλείσουν προσωρινά λόγω χιονοστιβάδων, ακινητοποιημένων φορτηγών και μειωμένης ορατότητας», ανέφερε στην ιστοσελίδα του ο Σύνδεσμος Αυστριακών Αυτοκινητιστών.

Vienna Airport has closed due to excessive amounts of snow. EVA Air #BR61, flying from Bangkok, diverted to Munich and Austrian Airlines #OS36, arriving from Washington, picked Klagenfurt. pic.twitter.com/wpVMXlHPeQ — Flightradar24 (@flightradar24) February 20, 2026

Διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν σε αρκετές νότιες και ανατολικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Στυρίας, όπου επηρεάστηκαν 30.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς. Αναμενόταν ύφεση του καιρού μέχρι το μεσημέρι. Ο κίνδυνος χιονοστιβάδων παρέμεινε επίσης υψηλός σε αυτήν την ορεινή χώρα.