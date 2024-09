Βιετνάμ: 59 οι νεκροί από τον τυφώνα Γιάγκι που άφησε πίσω του πλημμύρες και καταστροφές

Σε 59 ανέρχονται οι νεκροί από τον τυφώνα «Γιάγκι» στο Βιετνάμ, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Εκτός από τους 59 νεκρούς, ο τυφώνας «Γιάγκι» που σάρωσε το Βιετνάμ, άφησε πίσω του πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και κατεστραμμένα σπίτια.

Προκάλεσε «καταστροφή» για τα εργοστάσια της περιοχής, σύμφωνα με οικονομικούς αξιωματούχους.

«Στις 9 Σεπτεμβρίου (…) ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας του τυφώνα Γιάγκι ανερχόταν σε 59, εκ των οποίων 44 έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες», μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος VNExpress.

Μερικές ώρες νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι οι τραυματίες ανέρχονταν σε 247.

Ο Γιάγκι θεωρήθηκε από τους μετεωρολόγους ως ο πιο ισχυρός τυφώνας που έχει πλήξει το βόρειο τμήμα του Βιετνάμ τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Αυτός, ο οποίος έφτασε στη στεριά το Σάββατο το πρωί κοντά στην Χαϊφόνγκ, προτού εξασθενήσει χθες, Κυριακή, το βράδυ, προκάλεσε την κατάρρευση γέφυρας, ζημιές σε εργοστάσια και παρέσυρε τις μεταλλικές στέγες σπιτιών, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα άνω των 149 χιλιομέτρων την ώρα.

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή», σημείωσε ο Νγκουγέν Χόανγκ Χίεπ, αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Οι περιοχές πρέπει να δραστηριοποιηθούν για να υποστηρίξουν και να εγγυηθούν την ασφάλεια των κατοίκων και των αγαθών τους», σημείωσε.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούσαν σήμερα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην επαρχία Φου Θο, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ανόι, μια οδική γέφυρα κατέρρευσε σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα την πτώση αυτοκινήτων.

WARNING – disturbing footage.

In Vietnam, at least 13 people fell into the Hồng (Red) River after part of Phong Châu Bridge in Phú Thọ was swept away by floodwaters. About 10 vehicles and two motorbikes fell in. Rescue efforts are hindered by fast currents following Typhoon… pic.twitter.com/TUZSnL5EIe — Volcaholic (@volcaholic1) September 9, 2024

Typhoon Yagi has hit Vietnam, causing severe damage in Ha Long. Strong winds blew away glass doors from a high-rise hotel and sent glass panels flying. At Bai Chay Bridge, powerful waves crashed beneath, creating a dramatic and dangerous scene as the storm swept through the area. pic.twitter.com/02kYLFEDj2 — Volcaholic (@volcaholic1) September 7, 2024

More video from Vietnam. Typhoon Yagi ripped off the glass panelling of this building in Ha Long – Quang Ninh.



VTV Weather Forecast pic.twitter.com/HyjVnd3KrK — Volcaholic (@volcaholic1) September 7, 2024

Super Typhoon #Yagi made landfall on the coast of Hainan, China with devastating winds in Wenchang.



The storm is now over the Gulf of Tonkin, approaching northern Vietnam.

: LeHongLam10 pic.twitter.com/4HAy9kVDZt — (@RandomHeroWX) September 7, 2024

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χο Ντουκ Φοκ δήλωσε ότι 13 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση της γέφυρας, σύμφωνα με τον VNExpress. Πάνω στη γέφυρα κινούνταν 10 αυτοκίνητα και φορτηγά, όπως και δύο μοτοσικλέτες την στιγμή που κατέρρευσε, διευκρίνισε.

Στη γειτονική επαρχία Γεν Μπάι, η άνοδος της στάθμης των υδάτων ανάγκασε τα μέλη 2.400 νοικοκυριών να καταφύγουν στους πάνω ορόφους των σπιτιών τους.

Η στάθμη του νερού έφτασε το ένα μέτρο σε ορισμένα τμήματα της πόλης Γεν Μπάι.

Περίπου 130 τοποθεσίες σε 17 πόλεις και επαρχίες στο Βιετνάμ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων, σύμφωνα με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Στο βόρειο Βιετνάμ, διακοπές ρεύματος αντιμετώπισαν το Σάββατο και την Κυριακή 5,7 εκατομμύρια πελάτες, σύμφωνα με τον εθνικό πάροχο EVN.

Η περιοχή αυτή, σημαντική για την οικονομία της χώρας, φιλοξενεί εργοστάσια που τροφοδοτούν γίγαντες των ηλεκτρονικών ειδών, όπως η Samsung και η Foxconn, τα προϊόντα των οποίων μεταφέρονται στη συνέχεια σε όλον τον κόσμο, κυρίως μέσω του λιμανιού της Χαϊφόνγκ.

Το πέρασμα του τυφώνα προκάλεσε «καταστροφή» για τις επιχειρήσεις της περιοχής, δήλωσε στο AFP ο Χονγκ Σουν, πρόεδρος του νοτιοκορεατικού εμπορικού επιμελητηρίου και βιομηχανίας στο Βιετνάμ.

«Στη διάρκεια του τυφώνα, υπήρχε διακοπή ρεύματος, οπότε ορισμένες επιχειρήσεις χρειάστηκε να κλείσουν τα εργοστάσιά τους, πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να αφιερώσουν πολύ χρήμα και χρόνο για να ανασυγκροτήσουν τα μηχανήματά τους», σημείωσε.

Ο Σουσούμου Γιοσίντα, του ιαπωνικού εμπορικού επιμελητηρίου και βιομηχανίας στο Βιετνάμ, δήλωσε ότι η στέγη εργοστασίου ηλεκτρονικών ειδών παρασύρθηκε από τους ανέμους και ότι είχαν πλημμυρίσει προϊόντα.

Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα νεογέννητο και ένα νήπιο ενός έτους έχασαν χθες τη ζωή τους σε κατολίσθηση στην πόλη Σα Πα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Προτού πλήξει το Βιετνάμ, ο τυφώνας «Γιάγκι» είχε διασχίσει τη νότια Κίνα και τις Φιλιππίνες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 24 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων.

πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ – φωτογραφίες: Reuters