Βιετνάμ: Η στιγμή που γέφυρα καταρρέει και 12 οχήματα πέφτουν στο ποτάμι – Τουλάχιστον 13 αγνοούμενοι

Ένα τρομακτικό σκηνικό σημειώθηκε στο Βιετνάμ, όταν ξαφνικά μια από πολυσύχναστη γέφυρα κατέρρευσε και 12 οχήματα βρέθηκαν στα ορμητικά νερά του Κόκκινου Ποταμού.

Βίντεο από το ταμπλό αυτοκινήτου που βρέθηκε λίγα μέτρα πριν τη γέφυρα, δευτερόλεπτα πριν αυτή καταρρεύσει, κατέγραψε τη στιγμή που η γέφυρα Phong Chau στο Βιετνάμ υποχωρεί.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα από το περιστατικό αγνοούνται 13 άνθρωποι.

Μάλιστα, μπροστά από το αυτοκίνητο βρίσκεται και μία μηχανή, όπου ο αναβάτης σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το τραγικό περιστατικό, που σημειώθηκε το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου στην επαρχία Phu Tho, ενώ μόλις τρεις έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από το νοσοκομείο.

#WATCH 🇻🇳Typhoon Yagi, the strongest in decades, hit Vietnam, causing at least 59 deaths. Many are missing due to landslides and floods.



A bridge collapsed, millions lost power, and a bus with 20 passengers was swept away. The storm struck on Saturday and weakened to a tropical… pic.twitter.com/Ikqqm7z8h0