Βίντεο από παραλίγο νέα τραγωδία σε αμερικανικό αεροδρόμιο: Αεροπλάνο πήρε ύψος για να μη συγκρουστεί με άλλο στο Σικάγο

Αεροσκάφος της «Southwest» απέφυγε τελευταία στιγμή τη σύγκρουσή του με ιδιωτικό τζετ στο αεροδρόμιο του Σικάγο την Τρίτη (25.02.2025). Το περιστατικό συνέβη στον διάδρομο προσγείωσης και καταγράφηκε από κάμερες.

Συγκεκριμένα, το επιβατικό αναγκάστηκε να απογειωθεί ξανά για να αποφύγει να συγκρουστεί με το ιδιωτικό τζετ που τροχοδρομούσε μπροστά του, στο διεθνές αεροδρόμιο «Midway» του Σικάγο.

«Το πλήρωμα ακολούθησε τις διαδικασίες ασφαλείας και η πτήση προσγειώθηκε χωρίς να συμβεί κάτι», δήλωσε στο CNN εκπρόσωπος της «Southwest».

«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για τη ”Southwest” από την ασφάλεια των πελατών και των υπαλλήλων μας», τόνισε η αεροπορική εταιρία.

Southwest Flight WN2504 had a near-miss incident at Chicago Midway today when FlexJet Flight LXJ560 crossed Runway 31C.



by webcam host #southwestairlines #avgeek #boeing pic.twitter.com/Htqaj04Ift