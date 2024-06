Βίντεο: Η στιγμή που 4 όμηροι της Χαμάς απελευθερώνονται από δυνάμεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Η μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, είχε σαν αποτέλεσμα να διασωθούν και να απελευθερωθούν 4 όμηροι που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς. Σε βίντεο αποτυπώνεται ένα μέρος από τα όσα έγιναν.

Οι τέσσερις όμηροι είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου από το Ισραήλ και έκτοτε κρατούνταν σε μυστικές τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας από δυνάμεις της Χαμάς. Μετά από συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών, οργανώθηκε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση για τη διάσωσή τους. Αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει πως η χώρα του δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την είδηση να προκαλεί ενθουσιασμό και πανηγυρισμούς σε δρόμους της χώρας του.

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης των τεσσάρων ομήρων στη Νουσεϊράτ έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός. Στα πλάνα διακρίνεται η στιγμή της απογείωσης του ελικοπτέρου που μεταφέρει τους διασωθέντες ομήρους από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για τους: Νόα Αργκαμάνι, 25 ετών, Αλμόγκ Μέιρ Ζον, 21 ετών, Αντρέι Κοζλόφ, 27 ετών και Σλόμι Ζιβ, 40 ετών. Και οι τέσσερις «είχαν απαχθεί» από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου από τον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Νόβα, διευκρίνισε ο στρατός. Οι όμηροι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «διασώθηκαν» από δύο διαφορετικά σημεία στην καρδιά της Νουσέιρατ.

