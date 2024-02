Βίντεο με ληστές να αδειάζουν κατάστημα Gucci στη Νέα Υόρκη με προϊόντα αξίας 50.000 δολαρίων

Βίντεο δείχνει τρεις ληστές να έχουν αδειάσει ένα κατάστημα Gucci στη Νέα Υόρκη με προϊόντα αξίας 50.000 δολαρίων και να γίνονται καπνός.

Οι τρεις ληστές, δύο άνδρες και μια γυναίκα, μπαίνουν στο κατάστημα της Gucci στη Νέα Υόρκη και με την απειλή όπλων ζητούν από πελάτες και υπαλλήλους να πέσουν στο έδαφος.

Το βίντεο δείχνεις τους δύο από αυτούς να αρπάζουν ό,τι μπορούν από τα προϊόντα του καταστήματος, ενώ το τρίτο άτομο, η γυναίκα, φαίνεται να κρατάει ένα όπλο στο χέρι.

Οι τρεις δράστες που διέφυγαν με ένα μαύρο Honda SUV και αναζητούνται από την Αστυνομία.

«Χτύπησαν μέρα μεσημέρι. Είναι ασυνήθιστο να συμβαίνει ληστεία υπό την απειλή όπλου και να βάζουν ανθρώπους σε κίνδυνο» δήλωσε τουρίστας από την Αυστραλία που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στη ληστεία.

Armed robbers rob a Gucci store in New York in broad daylight, making off with merchandise valued at $50,000.



Gucci’s parent company, Kering, has supported and donated to anti-police organizations that promote defunding the police and freeing criminals. pic.twitter.com/hmaeP03Lof