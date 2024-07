Βίντεο με τη στιγμή που Boeing 757 της United Airlines χάνει τροχό κατά την απογείωση από το Λος Άντζελες

Το Boeing 757 της United Airlines απογειώνεται και στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή, που ένας τροχός φεύγει από τους υπόλοιπους και αρχίζει να πέφτει στο έδαφος.

Όλα συμβαίνουν στην απογείωση του Boeing 757 της United Airlines. Το αεροπλάνο αρχίζει να παίρνει ύψος, από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και όταν ο πιλότος αποφασίζει να μαζέψει τους τροχούς, ένας από αυτούς πέφτει στο έδαφος. Η πτήση συνεχίστηκε κανονικά και ευτυχώς δεν υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντένβερ, λίγες ώρες αργότερα. Η εταιρεία καλείται να διαπιστώσει τι συνέβη και ο τροχός αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο σύστημα.

«Ο τροχός χάθηκε στο Λος Άντζελες και ερευνούμε τι προκάλεσε αυτό το συμβάν», επεσήμανε η United Airlines σε δήλωση τη Δευτέρα 8 Ιουλίου του 2024 αναφορικά με το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό για την αεροπορική εταιρεία, μέσα στη φετινή χρονιά.

Το θέμα άρχισε να κάνει ταχύτατα το γύρο του διαδικτύου, με τις σχετικές εικόνες να μεταδίδονται σε δελτία ειδήσεων, διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων.

United Airlines Boeing jet loses wheel seconds after takeoff — again https://t.co/QjAZS3iZaK pic.twitter.com/ZPWvyD7I7c

Τον περασμένο Μάρτιο, ένα αεροσκάφος Boeing 777-200 της United Airlines με προορισμό την Ιαπωνία έχασε έναν τροχό στον αέρα μετά την απογείωσή του από το Σαν Φρανσίσκο και ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες. Ο τροχός είχε πέσει πάνω σε αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης υπαλλήλων του αεροδρομίου, σπάζοντας ένα τζάμι, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Το χθεσινό συμβάν ήταν το τελευταίο μιας σειράς περιστατικών με αεροσκάφη της United Airlines που φέρνουν σε δύσκολη θέση την εταιρεία, στη μάχη με τους ανταγωνιστές της.

United Airlines 757 loses a wheel during takeoff from Los Angeles International Airport. United Airlines Flight 1001 continued to Denver Airport where it landed safely. pic.twitter.com/jFDJmQpBKs