Βίντεο με την viral τούμπα πράκτορα της ICE στη Μινεσότα των ΗΠΑ

Viral έχει γίνει ένα βίντεο από τη Μινεσότα των ΗΠΑ και το οποίο δείχνει πράκτορα της ICE (της Αστυνομίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ) την ώρα που επιχειρεί να καταδιώξει πολίτες, να γλιστράει στον παγωμένο δρόμο και να σωριάζεται στο έδαφος.

Μάλιστα οι παρευρισκόμενοι ξεσπούν στα γέλια, βλέποντας τον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (United States Immigration and Customs Enforcement) να πέφτει ενώ έτρεχε μαινόμενος κατά πολίτη, ξέσπασαν στα γέλια, ενώ τον γιούχαραν.

Το βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα πολίτη και διαδόθηκε με ταχύτητα φωτός στα social media, προκαλώντας αντιδράσεις και σχόλια από χρήστες σε όλο τον κόσμο.



Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2025 και ενώ στις ΗΠΑ και ειδικά στη Μινεσότα βρίσκονταν σε εξέλιξη διαμαρτυρίες για το θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE στις 7 Ιανουαρίου.

Η εν ψυχρώ δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μητέρας τριών παιδιών, από άνδρα της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) την προηγούμενη εβδομάδα, έχει συγκλονίσει την διεθνή κοινότητα όχι μόνο τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ακόμα και ο ΟΗΕ να πάρει θέση.

Στο σοκαριστικό βίντεο ακούγονται οι τρεις πυροβολισμοί που έριξε, σκοτώνοντας εν ψυχρώ τη Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη, ο πράκτορας της υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ, Τζόναθαν Ρος.