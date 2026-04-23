Βίντεο με το ρεσάλτο στο ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas» από τους Φρουρούς της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από την επιχείρηση κατάληψης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» στα Στενά του Ορμούζ.

Το πλοίο «Epaminondas» δέχτηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο των ιρανικών δυνάμεων, ενώ περνούσε τα Στενά του Ορμούζ. Το υλικό δημοσιοποιήθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης μέσω του iribnews (Islamic Republic of Iran Broadcasting).

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, υπό σημαία Λιβερίας, δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν, στις 06:50 τοπική ώρα, την 22α Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, Technomar Shipping Inc., όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και έχουν καταμετρηθεί, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862, 6.673 TEU, έτος ναυπήγησης 1998), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

The IRGC Navy released footage claiming to show the seizure of the container ship MSC EPAMINONDAS as it passed through the Strait of Hormuz today. pic.twitter.com/XvyyOT3QHr — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 22, 2026

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου. Η επίθεση στο «EPAMINONDAS» έγινε με φορητό αντιαρματικό ρουκετοβόλο (RPG) και φορητό οπλισμό.

Εκτός από το ελληνόκτητο πλοίο χθες Τετάρτη (22.04.2026) και δεύτερο εμπορευματικό πλοίο το MSC Francesca (11.660 TEU, κατασκευής 2008) χτυπήθηκε από ιρανικά πυρά, όπως αναφέρει η βρετανική υπηρεσία θαλασσίων μεταφορών (UKMTO).

Το reuters εξάλλου μετέδωσε ότι και τρίτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχτηκε πλήγμα από πυρά στα Στενά του Ορμούζ τo μεσημέρι της Τετάρτης (22.04.2026).

Πρόκειται για το πλοίο Euphoria, με σημαία Παναμά και ιδιοκτησία εταιρείας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δέχθηκε επίθεση περίπου οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο σκάφος.