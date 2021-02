Βίντεο – σοκ: Συμμορία μπούκαρε σε εστιατόριο και έριξε τουλάχιστον 100 σφαίρες – Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Σοκάρει το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε την Δευτέρα (8/2) ανάμεσα σε δύο συμμορίες σε εστιατόριο του Μεξικό. Στο σημείο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 100 σφαίρες και κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών σκοτώθηκε ένας από τους δράστες και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την Daily Mail, σημειώθηκε στο εστιατόριο Los Oates στην πόλη Jalisco και οι δύο συμμορίες που εμπλέκονται δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Μέλη μιας συμμορίας ναρκωτικών, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, επιχείρησαν να απαγάγουν μέλος αντίπαλης συμμορίας που βρίσκονταν στο εστιατόριο.

Gang war breaks out at Mexican restaurant leaving one dead and three injured after ‘kidnapping attempt’ https://t.co/6NcEh1kUoR