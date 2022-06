Για πρώτη φορά η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με έναν Ισραηλινό πολίτη που κρατείται αιχμάλωτος εδώ και επτά χρόνια. Το όνομά του φέρεται να είναι Χισάμ αλ Σάγεντ.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο, η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς κρατά τον Ισραηλινό πολίτη αιχμάλωτο στη Λωρίδα της Γάζας από το 2015. Η δημοσιοποίηση αυτών των εικόνων, για πρώτη φορά μετά την αιχμαλωσία του Ισραηλινού, φαίνεται ότι εντάσσεται στην προσπάθεια της Χαμάς να πιέσει την Ιερουσαλήμ για να προχωρήσει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων. Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου έχουν «παγώσει».

Στο βίντεο, διάρκειας 39 δευτερολέπτων, εικονίζεται ένας άνδρας που έχει τις αισθήσεις του αλλά είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, με μάσκα οξυγόνου στο πρόσωπο. Στο τέλος, η κάμερα κάνει κοντινό σε μία ισραηλινή ταυτότητα που γράφει το όνομα και φέρει τη φωτογραφία ενός από τους αιχμάλωτους Ισραηλινούς πολίτες, του Χισάμ αλ Σάγεντ.

Στην οθόνη της τηλεόρασης δίπλα του προβάλλεται ένα ρεπορτάζ από ένα οικονομικό φόρουμ που φιλοξενήθηκε αυτόν τον μήνα στο Κατάρ.

#Breaking: The footage is of the Bedouin Israeli Hisham Al-Seyed who crossed into Gaza and was captured by Hamas in 2014. Hisham served in the IDF for a short while and came from the southern Bedouin city of Hura. #Gaza #Hamas pic.twitter.com/lRpl7hYkWB