Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν, ιδρυτής του ιδιωτικού μισθοφορικού στρατού Βάγκνερ, δημοσιοποίησε σήμερα βίντεο που απεικονίζει, όπως υποστηρίζει, φέρετρα με τις σορούς Ουκρανών στρατιωτών που επαναπατρίζονται σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Στο βίντεο ο ιδρυτής του ιδιωτικού μισθοφορικού στρατού Βάγκνερ εμφανίζεται ντυμένος με στρατιωτικά ρούχα και λέει: «Στέλνουμε άλλο ένα φορτίο με μαχητές του ουκρανικού στρατού στην πατρίδα τους». «Πολέμησαν γενναία, και πέθαναν. Αυτός είναι ο λόγος που το τελευταίο φορτηγό θα τους μεταφέρει πίσω στην πατρίδα τους» σημειώνει επίσης ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Τα πλάνα δείχνουν άνδρες με στολή να μπήγουν καρφιά σε κλειστά ξύλινα φέρετρα και να τα φορτώνουν σε ένα φορτηγό.

Δείτε το βίντεο:

#Ukraine / #Russia 🇺🇦🇷🇺 A #Wagner release shows dozens of dead Ukrainian soldiers near #Bakhmut , #Wagner claims this was the new batch of soldiers who where sent in



” Yevgeny Prigozhin can be spotted in this video ” pic.twitter.com/LgTm3vaAYs