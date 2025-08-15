Κόσμος

Βίντεο του Ρώσου απεσταλμένου Κίριλ Ντμίτριεφ να βλέπει αρκούδα στην Αλάσκα πριν την συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Βίντεο που ανάρτησε ο Ντμίτριεφ στο X τον δείχνει μπροστά σε μια αρκούδα στην Αλάσκα πριν από τη σύνοδο
Ο Κίριλ Ντμίτριεφ μπροστά σε μία αρκούδα στην Αλάσκα
Μια απρόσμενη συνάντηση είχε ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας για τις ξένες επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ, στην Αλάσκα, λίγες ώρες πριν τη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή (15.08.2025): βρέθηκε μπροστά σε μια αρκούδα ενώ περπατούσε σε δάσος.

Σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο X, λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντμίτριεφ φαίνεται να αντικρίζει με έκπληξη μια αρκούδα στην άκρη ενός δασικού δρόμου στην Αλάσκα.

Καθώς πλησιάζει, η αρκούδα τρέπεται σε φυγή. «Συνάντησα μια αρκούδα στην Αλάσκα πριν από τη σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας. Ελπίζω να είναι καλός οιωνός», έγραψε στο X.

Η αρκούδα αποτελεί γενικά σύμβολο της Ρωσίας. Χρησιμοποιείται για να εκπροσωπήσει τη χώρα από τον 16ο αιώνα, τόσο στη Ρωσική Αυτοκρατορία και την Σοβιετική Ένωση όσο και στη σημερινή Ρωσία.

