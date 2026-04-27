Viral φωτογραφία του Τραμπ στο 60 Minutes προκαλεί νέα ερωτήματα για την υγεία του: «Φαίνεται σαν να φοράει πάνα»

«Τι συμβαίνει με το σώμα του; Δεν φαίνεται φυσιολογικό» σχολίασε κάποιος άλλος
O Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kylie Cooper

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέο κύμα σχολίων και ανησυχιών στα social media, μετά την εμφάνισή του στην εκπομπή 60 Minutes την Κυριακή (26.04.2026) το βράδυ, όπου μίλησε για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σε συνέντευξή του με τη δημοσιογράφο του CBS News Νόρα Ο’Ντόνελ, ο Τραμπ περιέγραψε το περιστατικό, κατά το οποίο ένοπλος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια πέρασε από σημείο ελέγχου ασφαλείας και προκάλεσε πανικό στον χώρο της εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. Σε ένα τηλεοπτικό ξέσπασμα ο Τραμπ αποκάλεσε τη δημοσιογράφο «ντροπή της δημοσιογραφίας», όταν εκείνη του έθεσε ερωτήματα για το μανιφέστο του ενόπλου που επιτέθηκε στο Δείπνο Ανταποκριτών.

Η αντίδραση του προέδρου ήταν έντονη: «Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος», είπε, προσθέτοντας: «Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί».

Παρότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στη νέα απόπειρα επίθεσης – την τρίτη – κατά του προέδρου Τραμπ, στα social media το ενδιαφέρον στράφηκε σε μια φωτογραφία του Τραμπ από τη συνέντευξη, η οποία έγινε γρήγορα viral.

Στην εικόνα, ο πρόεδρος φαίνεται καθισμένος σε καρέκλα, όμως χρήστες στο X σχολίασαν έντονα ένα εμφανές «εξόγκωμα» κάτω από το σακάκι του, πυροδοτώντας πλήθος θεωριών και ειρωνικών σχολίων.

«Φαίνεται σαν να φοράει τεράστια πάνα», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Τι συμβαίνει με το σώμα του; Δεν φαίνεται φυσιολογικό».

Άλλοι προχώρησαν ακόμη πιο αιχμηρά σχόλια, κάνοντας υποθέσεις χωρίς καμία επιβεβαίωση.

Παράλληλα, κάποιοι χρήστες παρατήρησαν και άλλες λεπτομέρειες στην εικόνα, όπως το πρήξιμο στους αστραγάλους του 79χρονου Τραμπ πάνω από τα παπούτσια του.

Οι συζητήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στη συνεχιζόμενη δημόσια φημολογία για την υγεία του Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη γράψει ιστορία ως ο γηραιότερος πρόεδρος που ανέλαβε καθήκοντα στις ΗΠΑ, σε ηλικία 78 ετών και 7 μηνών.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα διαψεύσει τις εικασίες για την υγεία του, δηλώνοντας σε συνέντευξη ότι η κατάστασή του είναι «άψογη», ενώ έχει αποδώσει τυχόν μελανιές στα χέρια στη χρήση ασπιρίνης και σε φαρμακευτική αγωγή.

