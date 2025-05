Βιρτζίνια: Φρουροί πυροβόλησαν άτομο έξω από τα κεντρικά γραφεία της CIA – Για «περιστατικό ασφαλείας» μιλά η υπηρεσία

«Συναγερμός» σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (22.05.25) έξω από τα κεντρικά γραφεία της CIA στη Βιρτζίνια, όταν οι φρουροί πυροβόλησαν ύποπτο άνδρα.

Οι φρουροί στα κεντρικά γραφεία της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια άνοιξαν πυρ εναντίον ενός ατόμου, σε αυτό που η υπηρεσία χαρακτήρισε «περιστατικό ασφαλείας» ανέφερε στο NBC πηγή που γνωρίζει το θέμα.

«Υπήρξε ένα περιστατικό ασφαλείας στο οποίο ανταποκρίθηκαν οι αρχές επιβολής του νόμου έξω από την έδρα της CIA», ανέφερε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι η κύρια πύλη παραμένει κλειστή και ότι οι εργαζόμενοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές.

The front gate at Headquarters is closed until further notice. Please use alternate routes for Thursday, May 22nd.

«Πρόσθετες πληροφορίες θα δοθούν όταν αυτό κριθεί σκόπιμο», πρόσθεσε.

