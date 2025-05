Ουάσινγκτον: Αυτό είναι το ζευγάρι που δολοφονήθηκε έξω από το Εβραϊκό Μουσείο – Θα της έκανε πρόταση γάμου την επόμενη εβδομάδα

Έκαναν όνειρα για μια κοινή ζωή, αλλά όλα έσβησαν από τα πυρά ενόπλου. Ο λόγος για τους δύο εργαζόμενους της Ισραηλινής Πρεσβείας που έπεσαν νεκροί μετά από αιματηρή επίθεση έξω από το Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσιγκτον.

Οι δύο εργαζόμενοι που ετοιμάζονταν να παντρευτούν σκοτώθηκαν στην Ουάσιγκτον όταν ένας φιλοπαλαιστίνιος άρχισε να τους πυροβολεί. Νεκροί είναι ο Γιαρόν Λισίνσκι, υπάλληλος της ισραηλινής πρεσβείας και η φίλη του Σάρα Μίλγκριμ, επίσης εργαζόμενη στην πρεσβεία.

Ο Λισίνσκι είχε διπλή υπηκοότητα, γερμανο-ισραηλινή, και εργαζόταν ως βοηθός για τις Υποθέσεις Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στο Πολιτικό Τμήμα της Ισραηλινής Πρεσβείας. Η Μίλγκριμ εργαζόταν στο τμήμα δημόσιας διπλωματίας της πρεσβείας.

Το ζευγάρι είχε παρακολουθήσει μια εκδήλωση των Νέων Διπλωματών στο Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσιγκτον πριν πέσει νεκρό από τα πυρά του τρομοκράτη. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γιεχίελ Λάιτερ, αποκάλυψε ότι ο Λισίνσκι είχε αγοράσει ένα δαχτυλίδι αρραβώνων τις προηγούμενες ημέρες «με σκοπό να κάνει πρόταση γάμου την επόμενη εβδομάδα στην Ιερουσαλήμ».

Η ανάρτηση της Ισραηλινής Πρσβείας επιβεβαίωσε τον θάνατο των δύο εργαζομένων της. «Ο Γιαρόν και η Σάρα ήταν φίλοι και συνάδελφοί μας. Ήταν στο άνθος της ηλικίας τους. Απόψε, ένας τρομοκράτης τους πυροβόλησε και τους σκότωσε την ώρα που έβγαιναν από εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο της Πρωτεύουσας στην Ουάσιγκτον. Όλο το προσωπικό είναι συντετριμμένο και βαθιά θλιμμένο από τη δολοφονία τους. Καμία λέξη δεν μπορεί να εκφράσει το μέγεθος της οδύνης και του τρόμου μας για αυτή την οδυνηρή απώλεια. Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και η Πρεσβεία θα βρίσκεται στο πλευρό τους σε αυτή τη φρικτή στιγμή».

Yaron and Sarah were our friends and colleagues. They were in the prime of their lives.



This evening, a terrorist shot and killed them as they exited an event at the Capital Jewish Museum in DC.



The entire embassy staff is heartbroken and devastated by their murder. No words… pic.twitter.com/2HytKDp8Fr