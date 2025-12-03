Κόσμος

Βιρτζίνια: Ρακούν «διέρρηξε» κάβα, έγινε «λιάρδα» από το ποτό και χρειάστηκε διάσωση

Παρά το αλκοόλ που κατανάλωσε δεν κινδύνευσε η υγεία του και τη γλίτωσε με ένα χανγκόβερ
Ρακούν
Το ρακούν όπως βρέθηκε το πρωί / Facebook / Hanover County Animal Protection and Shelter

Θα μπορούσε να είναι σενάριο από κάποια οικογενειακή κωμωδία, το ότι ένα ρακούν, μπήκε σε κάβα στη Βιρτζίνια και αφού έσπασε μπουκάλια με αλκοόλ, το ήπιε, μέθυσε και βρέθηκε δίπλα από μια λεκάνη.

Το περιστατικό συνέβη σε κάβα στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ τα ξημερώματα του Σαββάτου 29.11.2025, όταν το άτακτο και μάλλον… νταλκαδιασμένο ρακούν, «διέρρηξε» το κατάστημα και όλο το βράδυ επιδιδόταν στο να σπάει μπουκάλια… σκωτσέζικου ουισκιού και να το πίνει μέχρι να καταρρεύσει.

Το πρωί του Σαββάτου, η υπάλληλος του καταστήματος βρήκε το ρακούν σωριασμένο στο πάτωμα της τουαλέτας πολύ πιθανόν με κακό χανγκόβερ.

«Προσωπικά, μου αρέσουν τα ρακούν», είπε η Σαμάνθα Μάρτιν, μια υπάλληλος της τοπικής υπηρεσίας ελέγχου ζώων. «Είναι αστεία μικρά πλασματάκια. Έπεσε μέσα από μια πλάκα του ταβανιού και έκανε έναν κανονικό χαμό, πίνοντας τα πάντα».

«Άλλη μια μέρα στη ζωή ενός υπαλλήλου ελέγχου ζώων, υποθέτω», πρόσθεσε, σύμφωνα με το cbsnews.com.

Η Υπηρεσία Προστασίας και Καταφυγίου Ζώων της κομητείας Χάνοβερ συνεχάρη τη Μάρτιν για τον χειρισμό του περιστατικού και επιβεβαίωσε ότι το ρακούν είχε πλέον συνέλθει.

 

«Μετά από λίγες ώρες ύπνου και χωρίς σημάδια τραυματισμού (πέρα από πιθανό πονοκέφαλο και κακές επιλογές), αφέθηκε με ασφάλεια ξανά στη φύση, ελπίζοντας ότι έμαθε πως οι διαρρήξεις δεν είναι η λύση», ανέφερε η υπηρεσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που ένα ρακούν βρίσκεται κάπου όπου δεν θα έπρεπε.

Τον Μάιο, ένα ρακούν βρέθηκε με ένα γυάλινο σωλήνα μεθαμφεταμίνης στο στόμα, καθισμένο στη θέση του οδηγού ενός αυτοκινήτου στο Οχάιο.

Το όχημα είχε σταματήσει από την αστυνομία επειδή ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του είχε ενεργό ένταλμα σύλληψης και ανακληθείσα άδεια οδήγησης, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Σπρίνγκφιλντ Τάουνσιπ.

