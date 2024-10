Βηρυτός: Ολονύχτιο σφυροκόπημα από το Ισραήλ – Στόχοι οι χρηματοδότες της Χεζμπολάχ

Νέος γύρος κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, όπου αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ έπληξαν τέσσερα υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, τέσσερα πλήγματα σε διάφορα σημεία του νότιου τομέα της Βηρυτού έθεσαν στο στόχαστρο «θυγατρικές της Al-Qard al-Hassan», μίας χρηματοπιστωτικής εταιρείας σε βάρος της οποίας έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ και η οποία κατηγορείται ότι χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ.

Όπως μεταδίδει το CNN, το Al Qard Al Hassan είναι ένα μη κερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, που ιδρύθηκε το 1983. Προσφέρει άτοκα δάνεια για την ανακούφιση της φτώχειας στη σιιτική κοινότητα, με βάση τις ισλαμικές Αρχές του δανεισμού χωρίς τόκο, σύμφωνα με το Al-Manar.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Al-Qard Al-Hassan το 2007, λέγοντας ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ «ως κάλυμμα για τη διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης και για να αποκτήσει πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα».

BREAKING: BEIRUT BEING BOMBED RIGHT NOW pic.twitter.com/iDkSvtm1Qs — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 20, 2024

Βομβαρδισμοί κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου αναφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής (20.10.2024) σε βομβαρδισμούς κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, όπου συνεχίζουν να εκτελούνται εμπορικές πτήσεις, παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον του κινήματος Χεζμπολάχ στη λιβανική επικράτεια.

Η πηγή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, μίλησε για δύο βομβαρδισμούς κοντά στο αεροδρόμιο, το μοναδικό στο οποίο εκτελούνται διεθνείς πτήσεις στον Λίβανο. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία πλήττονταν χθες βράδυ από νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Παραγωγός βίντεο του AFP είδε καπνό να υψώνεται σε σημείο κοντά στον αερολιμένα.

Several of the Airstrikes tonight against Southern Beirut, are only Meters away from Rafic Hariri International Airport. pic.twitter.com/0Vp5pntBNl — OSINTdefender (@sentdefender) October 20, 2024

Στις εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, φαίνεται τουλάχιστον ένα πολυόροφο κτίριο να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος, αφήνοντας πίσω μόνο συντρίμμια.

Another Angle of the Israeli Airstrike earlier on the Dahieh Suburb of Southern Beirut, which resulted in the Collapse of a High-Rise Residential Building. pic.twitter.com/ct8Oe204hd — OSINTdefender (@sentdefender) October 20, 2024

Χεζμπολάχ: Καταρρίψαμε drone του Ισραήλ

Η λιβανική Χεζμπολά ανακοίνωσε πως κατέρριψε χθες Κυριακή ισραηλινό drone, χωρίς να διευκρινίσει πού, αφού το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον χρηματοπιστωτικού οργανισμού, που φέρεται να συνδέεται με το σιιτικό κίνημα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Μέλη «μονάδων αντιαεροπορικής άμυνας (…) κατέρριψαν ισραηλινό drone Hermes 450», ανέφερε η Χεζμπολάχ.

Η προειδοποίηση των IDF

«Το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει πλήγματα στο οικονομικό δίκτυο της Χεζμπολάχ για να αποτρέψει την μαχητική οργάνωση να χρησιμοποιήσει τους οικονομικούς πόρους της», είχε προειδοποιήσει νωρίτερα οι IDF.

«Θα επιτεθούμε σε έναν αριθμό στόχων τις επόμενες ώρες».

«Τις επόμενες ώρες θα εκδώσουμε προειδοποίηση εκκένωσης στους Λιβανέζους κατοίκους στη Βηρυτό και σε άλλες τοποθεσίες για να εκκενώσουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτούνται οι τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ».

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών είχε προειδοποιήσει πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε διαφορετικά παραρτήματα του οικονομικού βραχίονα της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ Al-Qard Al-Hassan.

Ισραηλινά χτυπήματα κατά της Χαμάς

Καθώς συνεχίζει τον πόλεμο σε δύο μέτωπα, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί τις επιχειρήσεις εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου βομβαρδισμός σκότωσε τουλάχιστον 73 ανθρώπους το Σάββατο στην Μπέιτ Λάχια (βόρεια), σύμφωνα με την πολιτική προστασία — το Ισραήλ αμφισβητεί τον απολογισμό.

Ανακοίνωσε επίσης πως αναχαίτισε στον συριακό εναέριο χώρο drone που πλησίαζε την ισραηλινή επικράτεια «από ανατολάς».

Γκάλαντ: Η Χεζμπολάχ καταρρέει

Έπειτα από χονδρικά έναν χρόνο ανταλλαγών πυρών με τη Χεζμπολάχ κι αφού θεώρησε πως έχει αποδυναμώσει τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός μετέφερε στα μέσα Σεπτεμβρίου το επίκεντρο του πολέμου στον Λίβανο, διεξάγοντας εντατικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ από την 23η Σεπτεμβρίου και χερσαίες επιχειρήσεις από την 30ή στο νότιο τμήμα του.

Πάνω από 50 τοποθεσίες βομβαρδίστηκαν χθες κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ, σύμφωνα με το ANI, το οποίο μετέδωσε επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός «δυναμιτίζει» σπίτια σε χωριά.

Ο στρατός του Λιβάνου —ο οποίος δεν παίρνει μέρος στις εχθροπραξίες— ανακοίνωσε τον θάνατο τριών μελών του σε ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στους άνδρες του στο βόρειο Ισραήλ, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ διαβεβαίωσε πως ο στρατός του «καταστρέφει» τη Χεζμπολάχ σε «όλα τα χωριά κατά μήκος των συνόρων».

Το Ισραήλ λέει πως σκοπός του είναι να εξουδετερωθεί το σιιτικό κίνημα στους τομείς κοντά στα σύνορα των δυο κρατών, ώστε να επιτραπεί η ασφαλής επιστροφή περίπου 60.000 κατοίκων παραμεθόριων περιοχών του βορρά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ακατάπαυστων εκτοξεύσεων ρουκετών από τους σιίτες μαχητές.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για νέα πυρά, εναντίον ιδίως τριών στρατιωτικών βάσεων κοντά στις πόλεις Χάιφα και Σαφέντ του βόρειου Ισραήλ, καθώς και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο.

Διαβεβαίωσε επίσης πως κατέρριψε ισραηλινό drone τύπου Hermes 450, χωρίς να διευκρινίσει πού.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters