Βλαντιμίρ Πούτιν: Ξεκινά η μαζική παραγωγή του νέου υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik – «Δεν μπορεί να αναχαιτιστεί»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του νέου βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik που εκτόξευσε χθες (21/11/2024) στην Ουκρανία.

Μάλιστα όπως ισχυρίζεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν ο πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik δεν μπορεί να αναχαιτιστεί, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία μετά το χθεσινό (21/11/2024) χτύπημα στην Ουκρανία.

«Οπλικά συστήματα όπως το Oreshnik δεν υπάρχουν πουθενά αλλού», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση με επιτελείς από το υπουργείο Άμυνας.

«Δεν υπάρχει κανένα αντίμετρο σε έναν τέτοιο πύραυλο, κανένα μέσο αναχαίτισής του, στον κόσμο σήμερα. Και θα τονίσω για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσουμε να δοκιμάζουμε αυτό το νεότερο σύστημα. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσει μαζική παραγωγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

