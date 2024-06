Βλαντιμίρ Πούτιν: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν τον υποδέχτηκε στη Βόρεια Κορέα – Φωτογραφίες, αγκαλιές και χαμόγελα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στη Βόρεια Κορέα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 19 Ιουνίου, ο Ρώσος ηγέτης έγινε δεκτός από τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Στο διεθνές αεροδρόμιο Πιονγιάνγκ Σουνάν, έξω από την Πιονγιάνγκ, πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν υποδέχτηκε ο ίδιος τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μάλιστα, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες από την υποδοχή που επιφύλασσε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας στον πρόεδρο της Ρωσίας.

🇷🇺 🇰🇵 Russian President Putin arrives in North Korea to meet with Kim Jong Un.



