Το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά το οποίο σημείωσε ότι η Ρωσία έχει «πολλά όπλα για να απαντήσει» στις απειλές της Δύσης και κήρυξε μερική επιστράτευση, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην διεθνή κοινότητα. Οι περισσότερες χώρες συγκλίνουν στο ότι οι δηλώσεις του προέδρου της Ρωσίας καταδεικνύουν την αποτυχία της Μόσχας και κάνουν λόγο για κλιμάκωση.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης (21.09.2022), ο Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησε σε διάγγελμα κηρύσσοντας μερική επιστράτευση, ενώ υπερασπίστηκε τα δημοψηφίσματα που ανακοίνωσαν τέσσερις ρωσοκρατούμενες περιφέρειες της Ουκρανίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί να μην εκστόμισε τη λέξη πόλεμος, ωστόσο ο πρόεδρος της Ρωσίας τόνισε ότι δεν μπλοφάρει και ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία θα συνεχιστεί, ενώ υποστήριξε ότι η Δύση θέλει να καταστρέψει τη χώρα του!

Η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουκρανία σε ανακοίνωσή της στο Twitter έκανε λόγο «ενδείξεις αδυναμίας, (ενδείξεις) της ρωσικής αποτυχίας», σημειώνοντας ότι η χώρα της θα συνεχίζει να υποστηρίζει το Κίεβο. «Παρωδίες δημοψηφισμάτων και μια επιστράτευση αποτελούν ενδείξεις αδυναμίας, της ρωσικής αποτυχίας», έγραψε στο Twitter η Μπρίτζετ Μπρινκ διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η χώρα της θα συνεχίσει να «υποστηρίζει την Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί».

Sham referenda and mobilization are signs of weakness, of Russian failure. The United States will never recognize Russia's claim to purportedly annexed Ukrainian territory, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes.