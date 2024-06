Βολιβία: Ποιος είναι ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Σουνίγα που επιχείρησε το πραξικόπημα

«Είστε υπό κράτηση, στρατηγέ μου!», αυτές οι πέντε λέξεις δια στόματος του υπουργού Εσωτερικών της Βολιβίας, Τζόνι Αγκιλέρα αρκούσαν για να τερματίσουν την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος που επιχείρησε να κάνει χθες (26.06.2024) ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Βολιβίας, Χουάν Χοσέ Σουνίγα.

Με την παραπάνω φράση, οι αρχές της Βολιβίας περνούσαν χειροπέδες στον στρατηγό Χουάν Χοσέ Σουνίγα καθώς τον οδηγούσαν «στην έδρα ειδικής μονάδας της αστυνομίας για να ανακριθεί από την εισαγγελία, η οποία τον κατηγορεί για τρομοκρατία και ένοπλη εξέγερση μετά την απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Σουνίγα συνελήφθη την ώρα που μιλούσε στους δημοσιογράφους έξω από στρατώνα στη Λα Πάς, αφού είχε αποσυρθεί μαζί με τα στρατεύματά του από την πλατεία Μουρίγιο μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, την οποία είχαν καταλάβει για ώρες.

Προτού συλληφθεί ο Σουνίγα υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι έδρασε με βάση εντολές του προέδρου της Βολιβίας, Λουίς Άρσε, ο οποίος του ζήτησε την Κυριακή «να προετοιμάσει κάτι» για να ενισχυθεί η δημοτικότητά του.

Ο στρατηγός και οι άνδρες του περπάτησαν στους δρόμους της Λα Πας ως την πλατεία Μουρίγιο, όπου τοποθέτησαν οκτώ άρματα μάχης και έριχναν δακρυγόνα εναντίον οποιουδήποτε προσπαθούσε να πλησιάσει.

Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Βολιβίας συγκέντρωσε άνδρες και άρματα μάχης μπροστά από το προεδρικό μέγαρο ισχυριζόμενος ότι επιθυμεί να «αναδιαρθρώσει τη δημοκρατία», με τον Βολιβιανό πρόεδρο Λουίς Άρσε να καταγγέλλει απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο Άρσε τότε κατήγγειλε στο Χ «μη κανονικές κινήσεις κάποιων μονάδων του στρατού της Βολιβίας». «Πρέπει να γίνει σεβαστή η δημοκρατία», τόνισε ο πρόεδρος.

Ο Λουίς Άρσε

Ένα άρμα μάχης προσπάθησε να ρίξει τη μεταλλική πόρτα του Παλάσιο Κεμάδο, την έδρα της προεδρίας, όπου ο Σουνίγα εισήλθε για λίγο προτού ξαναβγεί.

Περιτριγυρισμένος από στρατιώτες, ο στρατηγός δήλωσε ότι «οι ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να αναδιαρθρώσουν τη δημοκρατία, να την κάνουν πραγματική δημοκρατία. Όχι αυτή των λίγων, όχι αυτή των αφεντικών που κυβερνούν τη χώρα εδώ και 30- 40 χρόνια».

Ο νέος αρχηγός του στρατού, Jose Sanchez

Από το προεδρικό μέγαρο ο Άρσε απέπεμψε τον Σουνίγα και διόρισε νέα διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

«Είμαστε αντιμέτωποι με απόπειρα πραξικοπήματος από στρατιωτικούς που ατιμάζουν τη στολή», κατήγγειλε ο Βολιβιανός πρόεδρος στη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας.

Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες (2009-2019) κατήγγειλε επίσης στο Χ ότι «ένα πραξικόπημα προετοιμάζεται» και ζήτησε «εθνική κινητοποίηση για την υπεράσπιση της δημοκρατίας».

Πρόκειται για μία αμφιλεγόμενη φιγούρα στην πολιτική της Βολιβίας και είναι αντίπαλος του πρώην προέδρου της Βολιβίας Έβο Μοράλες, ο οποίος εξακολουθεί να έχει σημαντικό βάρος στο πολιτικό σκηνικό της χώρας (Ο Άρσε ανήκει στο ίδιο πολιτικό κόμμα με τον Μοράλες).

Yπηρέτησε ως συνταγματάρχης του συντάγματος REIM-23 Max Toledo μεταξύ 2012 και 2013. Κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση 2,7 εκατομμυρίων μπολιβιάνο (νόμισμα Βολιβίας), κατά τη διάρκεια της θητείας του και φυλακίστηκε για επτά ημέρες.

In a press conference, Bolivian authorities announce the arrest of former army commander Juan José Zúñiga, who they say led an attempted coup d’état today, and former commander of the Bolivian Navy, Juan Arnéz Salvador. pic.twitter.com/uEu15ZjQWN