Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα αναπτύξει την αντιαεροπορική της άμυνα για να αντιμετωπίσει νέους κινδύνους»

Σε δήλωσή του σήμερα (22.11.2024) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία εργάζεται για την ανάπτυξη νεών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει του «νέους κινδύνους», μετά την ανάπτυξη του νέου μέσου βεληνεκούς πυραύλου της Ρωσίας, στον 33ο μήνα του πολέμου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, είπε επίσης ότι ο κόσμος χρειάζεται μια «σοβαρή απάντηση» στην ανάπτυξη, ώστε ο ηγέτης της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν να φοβηθεί να επεκτείνει τον πόλεμο με την Ουκρανία και να νιώσει τις πραγματικές συνέπειες των πράξεων του.

Είπε ότι η χρήση μιας άλλης χώρας για τη «δοκιμή νέων όπλων για την τρομοκρατία» αποτελεί σαφώς διεθνές έγκλημα.

Όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές από τον ουκρανικό στρατό, το Κίεβο είναι σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την απόκτηση των πανίσχυρων συστημάτων αεράμυνας «THAAD». Ωστόσο, η επόμενη επιλογή τους είναι να εκσυγχρονίσουν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα «Patriot».

Today, more details have been revealed about the new missile that Russia used to strike Dnipro. These details will be shared with international journalists and media because the world must know the truth. It must understand that the only party that does not want peace is Russia.… pic.twitter.com/dmuYRF6G2F