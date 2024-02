Βόμβα 500 κιλών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έχει σημάνει συναγερμό στο Πλίμουθ – Η μεγαλύτερη εκκένωση σε καιρό ειρήνης

Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης σε καιρό ειρήνης είναι σε εξέλιξη στη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Πλύμουθ όπου εντοπίστηκε βόμβα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βάρους 500 κιλών.

Ο στρατός βρίσκεται επί τόπου και σε μια ειδική επιχείρηση απομάκρυναν αρχικά τους κατοίκους του Πλίμουθ για να μην κινδυνεύσουν από την βόμβα.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς της. Στην συνέχεια θα την ρίξουν στην θάλασσα.

Ο άνδρας που βρήκε τη βόμβα που δεν εξερράγη ειδοποίησε την αστυνομία την Τρίτη το πρωί, αφού είπε ότι την χτύπησε με ένα φτυάρι κατά την διάρκεια εργασιών περίπου μια εβδομάδα πριν.

Αρχικά, ο άνδρας είπε ότι δεν ήταν σίγουρος ότι επρόκειται για βόμβα, αλλά το κατάλαβε μετά από αρκετές ημέρες σκαψίματος αλλά και δυνατής βροχής.

«Τότε, η σύζυγός μου είπε ότι πρέπει πραγματικά να καλέσουμε την αστυνομία», δήλωσε.

This is real:

“Wife of man who ‘hit bomb with a spade’ told him to call police

The man who found the unexploded bomb alerted police on Tuesday morning after he said he hit the device with a spade about a week before that.”

Plymouth – Yarmouth#Keyham #Bomb #WWIIBomb #UXB pic.twitter.com/9sKZvNcr0B