Πριν καν στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας που υπέγραψαν η Τουρκία με την κυβέρνηση της Τρίπολης για έρευνες, εξόρυξη και εκμετάλλευση των λιβυκών υδρογονανθράκων, το κοινοβούλιο της χώρας ανακοίνωσε πως δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία αυτή.

Όπως μεταδίδει το The Libya Update, «το Λιβυκό κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στην Τουρκία και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας».

Επιπλέον ο πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων της Λιβύης, ο Ακίλα Σάλεχ χαρακτήρισε “παράνομο” το μνημόνιο που υπεγράφη σήμερα και υπογράμμισε πως αυτό δεν έχει καμία εξουσιοδότηση.

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity



October 3, 2022

Η συμφωνία αυτή απορρίπτεται από το κοινοβούλιο ως «παράνομη» καθώς δεν διαθέτει την έγκριση του λιβυκού νομοθετικού σώματος, δηλαδή του Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται πως το Λιβυκό Κοινοβούλιο, το μοναδικό εκλεγμένο σώμα στην σπαρασσόμενη από εμφύλιο πόλεμο χώρα, έχει άρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση του Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά και κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζει καμία πράξη του.

(Breaking News) The Libyan parliament denounces today’s hydrocarbons deal with #Turkey as “illegal”citing its lack of approval from the Libyan legislative body



October 3, 2022

Επιπλέον το Λιβυκό Κοινοβούλιο αναφέρει πως η συμφωνία που υπεγράφη με την Τουρκία, αποστερεί την ανατολική περιοχή της Κυρηναϊκής από τα δικαιώματά της στους υδρογονάνθρακες.

(Breaking News) The Libyan parliament says the hydrocarbons deal with #Turkey strips the eastern region of Cyrenaica from its “oil right”



The #Libya Update pic.twitter.com/2L9ZTwcrb1 — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 3, 2022

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο της Λιβύης αντιδρά σε συμφωνία που υπογράφει η κυβέρνηση Ντμπεϊμπά.

Το ίδιο είχε πράξει και με το περίφημο τουρκολιβυκό μνημόνιο που είχαν υπογράψει ο Ερντογάν με τον Ντμπεϊμπά, που δήθεν καθόριζε τις ΑΟΖ ανάμεσα σε Λιβύη και Τουρκία, «παραβλέποντας» την ύπαρξη πολλών ελληνικών νησιών, ανάμεσα στα οποία και η… Κρήτη!