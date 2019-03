«Βόμβα» από Τραμπ: Αναγνωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψώματα του Γκολάν

Μέσω Twitter , όπως το συνηθίζει, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε έτοιμος να αναγνωρίσει την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψώματα του Γκολάν.

Τα υψώματα του Γκολάν κατελήφθησαν από το Ισραήλ το 1967, στον «πόλεμο των 6 ημερών». Πριν τον πόλεμο, τα υψώματα του Γκολάν ήταν στην κυριαρχία της Συρίας.

«Μετά από 52 χρόνια έφτασε η ώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναγνωρίσουν πλήρως την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψώματα του Γκολάν, που είναι κρίσιμης στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ και της ευρύτερης περιοχής!», έγραψε ο Ντόναλν Τραμπ.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019