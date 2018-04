Βόμβα – μαμούθ στην καρδιά του Βερολίνου – Εκκένωση κτιρίων

Σύμφωνα με την αστυνομία, αναμένεται να επηρεαστεί το πρόγραμμα δρομολογίων και η μετακίνηση για τουλάχιστον 300.000 ταξιδιώτες. Μεταξύ των κτιρίων που θα εκκενωθούν περιλαμβάνονται τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Σαριτέ, του Στρατιωτικού Νοσοκομείου και πολλά υπουργεία. Η βόμβα είναι βρετανική και ζυγίζει περίπου 500 κιλά, ενώ, όπως εκτιμά το τμήμα Περιβάλλοντος της Γερουσίας του Βερολίνου, στην πόλη υπάρχουν ακόμη περίπου 3.000 βόμβες, χειροβομβίδες και πυρομαχικά από την ίδια περίοδο.

An 800m radius exclusion zone is being put in place in Berlin, including the central railway station, two hospitals, and thousands of homes. #takingnochances #Heidestr #Weltkriegsbombe pic.twitter.com/xHg2LBLLrY

