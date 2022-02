Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας έπληξαν θέσεις κούρδων ανταρτών του PKK, όπως αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, η Τουρκία βομβάρδισε στρατόπεδα εκπαίδευσης, κρησφύγετα και αποθήκες πυρομαχικών, στο βόρειο Ιράκ και στη βόρεια Συρία.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε πως όλα τα αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση εναντίον θέσεων (του PKK) στις περιοχές Ντερίκ, Σίντζαρ και Καρατζάκ, επέστρεψαν στις βάσεις τους. Δεν έδωσε καμία πληροφορία για θύματα.

Νωρίτερα, οι αρχές της αυτόνομης περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν ανέφεραν πως τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν τουλάχιστον έξι θέσεις μελών της τουρκικής κουρδικής αυτονομιστικής οργάνωσης Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), κάνοντας λόγο για «ανθρώπινες απώλειες», αλλά χωρίς να δώσουν συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων.

«Τουρκικά μαχητικά έβαλαν στο στόχαστρο αρκετές θέσεις μαχητών του PKK», τουρκικού κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος, κυρίως στις περιοχές Μαχμούρ και Σίντζαρ (βόρεια), ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Κουρδιστάν, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό των θυμάτων.

Το PKK, οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την Άγκυρα και δυτικούς συμμάχους της, διαθέτει βάσεις μετόπισθεν και στρατόπεδα εκπαίδευσης στην περιοχή Σίντζαρ και σε ορεινές ζώνες του ιρακινού Κουρδιστάν, που γειτονεύει με την Τουρκία.

Η Άγκυρα, που έχει εγκαταστήσει de facto αρκετές δεκάδες στρατιωτικές βάσεις εδώ και 25 χρόνια στο ιρακινό Κουρδιστάν, εξαπέλυσε την άνοιξη του 2021 τη νιοστή στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας εναντίον του PKK στο βόρειο τμήμα της ιρακινής επικράτειας, με επαναλαμβανόμενα αεροπορικά πλήγματα και ενίοτε χερσαίες μάχες.

