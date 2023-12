Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σκληρός ηγέτης του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας, «έσπασε» και έβαλε τα κλάματα σε ομιλία του σε μητέρες για το θέμα της υπογεννητικότητας.

Κάποιοι είπαν ότι το κλάμα του στυγνού δικτάτορα της Βόρειας Κορέας μάλλον ήταν… θεατρικό, καθώς ήθελε να δείξει ότι έχει και… ανθρώπινη πλευρά, ενώ άλλοι είπαν ότι ακόμα και ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει συναισθήματα.

Όπως και να’ ναι, πάντως, ο Κιμ Γιουνγκ Ουν λύγισε και δάκρυσε μιλώντας την Κυριακή (3.12.2023) σε μητέρες της Βόρειας Κορέας για την υπογεννητικότητα και προτρέποντάς τους να αντιστρέψουν τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων στη χώρα. Μάλιστα έβγαλε και μαντίλι για να σκουπίσει τα δάκρυά του.

Οι εικόνες από το κλάμα του Κιμ Γιονγκ Ουν μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας, που κάλυπτε την ομιλία του.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είπε στις μητέρες ότι είναι καθήκον τους να σταματήσουν τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων στη Βόρεια Κορέα προκειμένου να ενισχύσουν την εθνική ισχύ, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Το δάκρυά μάλιστα, συγκίνησαν τις μητέρες που έβαλαν κι αυτές τα κλάματα.

NEW: North Korean dictator Kim Jong-un cries as he tells women to have more babies pic.twitter.com/F07pENE3cC