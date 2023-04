Οι αρχές της Βόρειας Κορέας διεξήγαγαν χθες, Κυριακή (16.04.2023), τελετή εορτασμού της αποπεράτωσης 10.000 νεόδμητων σύγχρονων κατοικιών στη νέα συνοικία Χουασόνγκ της Πιονγκγιάνγκ. Στην τελετή παρέστη και ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Τον Κιμ Γιονγκ Ουν – όπως αναφέρει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA- συνόδευαν στην τελετή και κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Βόρειας Κορέας, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού του Κιμ Τοκ Χουν. Η τελετή έγινε δυο μήνες αφού ο Κιμ Γιονγκ Ουν έβαλε τον Φεβρουάριο τα θεμέλια νέου οικιστικού έργου, που το KCNA περιέγραψε γράφοντας πως θα πρόκειται για «πολυτελή δρόμο του σοσιαλισμού γεμάτο ανθρώπινη ευτυχία».

Το 2021, η Βόρεια Κορέα ανακοίνωνε σχέδια για την οικοδόμηση 50.000 νέων διαμερισμάτων στην πρωτεύουσα σε μια πενταετία. Έκτοτε, έχουν προχωρήσει κάποια κατασκευαστικά έργα, άλλα όμως καθυστερούν, την ώρα που τόσο η Νότια Κορέα όσο και η Δύση διατυπώνουν υποψίες για ελλείψεις τροφίμων και άλλων βασικών ειδών.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πει επανειλημμένα πως θέλει η Πιονγκγιάνγκ να γίνει μια από τις πόλεις που χαρακτηρίζονται οι «διασημότερες παγκοσμίως».

